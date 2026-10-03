Mary Sport, 51 años vistiendo a los cipoleños y acercando a generaciones de chicos a sus primeros botines

Una marca registrada de la ciudad, una linda historia comercial para compartir con los lectores. "Elegimos crecer en calidad, no en cantidad", dice Liliana, su dueña. Repasa anécdotas con nostalgia y agradece a la comunidad.

En el marco de un nuevo aniversario de Cipolletti , hay historias comerciales que trascienden la simple compra y venta para convertirse en parte del patrimonio afectivo de la ciudad. Mary Sport es, sin dudas, una de ellas.

Con 51 años recién cumplidos y más de medio siglo acompañando el crecimiento local, la histórica esquina deportiva no solo es el lugar donde generaciones de chicos compraron sus primeros botines , sino también un reflejo de la cultura, el esfuerzo y la calidez del Alto Valle.

Hoy al frente del comercio, Liliana Meo (46) y su esposo Luciano Verona (48) reviven los orígenes, los desafíos y la esencia de un espacio que nació como un sueño familiar y se convirtió en una marca registrada para la comunidad.

Estefania Petrella

De las bolsas a pie al corazón de La Esmeralda

La historia, como ella cuenta, comenzó a escribirse el 18 de septiembre de 1975 en la intersección de Don Bosco y González La Rosa. Sus fundadores, Mario y María -padres de Liliana-, sentaron las bases de un proyecto que combinaba trabajo duro y una visión audaz para la época.

"Mis papás empezaron con el local en Don Bosco y González La Rosa. En esa época viajaban a Buenos Aires una vez por mes, hacían las compras y las traían ellos mismos. Caminaban con los bolsones de mercadería y las cajas de zapatos que juntos arrastraban por la calle hasta llegar a alguna fábrica donde confiaran y pudieran dejar la carga. Así nació Mary Sport", recuerda Liliana.

El nombre combinó el homenaje a su madre, María, con el término "Sport", adaptado a una época donde se vendía indumentaria para toda la familia: jeans, vestidos y ese estilo característico de los años 70 y 80. La familia venía de un recorrido de cultura de trabajo diversa: producción de peras y manzanas desde 1960, una pequeña despensa en la calle Sáenz Peña, y hasta fletes en camión.

En 1989, el comercio dio un salto estratégico al mudarse a la tradicional esquina de La Esmeralda (hoy La Esmeralda 1411). Con el empuje de sus hermanos Eduardo y Mabel, su cuñada Rita y la posterior incorporación de Luciano, el negocio fue sumando metros, comprando el lote posterior sobre la calle Venezuela y consolidándose como un gran punto de encuentro comercial.

El lugar donde se compartía la vida (y un mate)

Durante sus años de mayor esplendor en variedad de rubros, Mary Sport contaba con armería, artículos de pesca, camping, bicicletas, carritos y corralitos para bebés. Era un espacio donde la compra era secundaria a la experiencia social.

"En esos años maravillosos teníamos 7 empleados, más nosotros que éramos 7 de la familia. Los clientes venían y pasaban horas mirando, probando, contando historias de caza, pesca y náutica. Se compartió mucha vida, historias y siempre un matecito de por medio", rememora Liliana.

Aquel amplio local también fue el escenario del crecimiento familiar. Los hijos de Liliana y Luciano -Luka (23) y Delfina (15)- junto a sus sobrinos, aprendieron a caminar, a andar en bicicleta y a jugar al fútbol entre los estantes de la tienda. "Al más grande le poníamos la alarma en la ropa para escucharlo cuando se escapaba por el local", cuenta entre sonrisas.

La cotidianeidad del negocio dejaba anécdotas imborrables, como los olores del tuco o la polenta que doña María cocinaba en el fondo para los perros de la chacra, inundando el salón de ventas mientras los clientes elegían su calzado, o las jornadas épicas de ventas durante las festividades chilenas en los antiguos baldíos de Zoppi.

Identidad deportiva y evolución constante

Con el paso del tiempo y las transformaciones del mercado, el negocio se fue redefiniendo. Hace 17 años que Liliana y Luciano quedaron como únicos responsables al frente de la firma. Decidieron concentrar la propuesta 100% en calzado, indumentaria y accesorios deportivos, convirtiendo a los botines de fútbol, papi fútbol y el calzado deportivo en general en su producto estrella.

Hace una década, el comercio encaró una importante transición de marca: cambió sus colores tradicionales (pasando del rojo y amarillo al blanco y negro) y renovó su recordado jingle comercial por el eslogan "Especialistas en deportes".

Estefania Petrella

Hoy, Mary Sport es sinónimo de apoyo al deporte local y regional:

Espónsor oficial y proveedores: Acompañan al Club Cipolletti en su centenario y al Club Marabunta con toda la indumentaria oficial del Hormiguero, además de apoyar al boxeo, competencias de atletismo y ligas de hockey y rugby.

Pasión albiceleste y mundial: Fueron protagonistas del fervor por La Scaloneta, vendiendo la línea oficial de Messi y camisetas que vistieron a hinchas e instituciones de toda la región.

Alcance regional: Atraen clientes no solo de Cipolletti, sino de Neuquén, Allen, Cinco Saltos y General Roca.

"Elegimos crecer en calidad, no en cantidad"

Ante el avance de la venta online y las inevitables crisis económicas que atravesó el país a lo largo de cinco décadas, en Mary Sport apostaron por la digitalización activa -generando contenido propio en Instagram, TikTok, Facebook y WhatsApp- sin perder el trato humano que los define desde 1975.

Al reflexionar sobre por qué no abrieron más sucursales, Liliana (también es Coach Ontológico) ofrece una mirada que define la filosofía de esta empresa familiar:

"A veces nos preguntan por qué no abrimos otra sucursal. El crecimiento no es lineal; 51 años después entendimos que el verdadero crecimiento no siempre se mide en metros cuadrados. Se mide en historias compartidas. Nosotros no quisimos ser los más grandes, quisimos ser los más cercanos. Elegimos crecer en calidad, no en cantidad; en servicio, no solo en ventas".

Un mensaje de gratitud a Cipolletti

Tras celebrar sus 51 años con una fiesta abierta a la comunidad -llena de juegos, premios y recuerdos compartidos con clientes de toda la vida y colaboradores de siempre Isa, Seba, Nelson, Isma, Gonza, Eze y Fer-, la familia de Mary Sport renueva su compromiso con la ciudad.

Estefania Petrella

"Cipolletti es nuestro lugar en el mundo. Es la mejor ciudad para vivir porque acá todos nos saludamos, nos conocemos y nos ayudamos. Tenés la ciudad a mano, el río a dos minutos y la barda que te abraza. Después de 51 años de trayectoria, solo nos queda decir GRACIAS. A cada cliente, a cada familia y a cada club. Esto no es solo un comercio, es una familia y ustedes son parte de ella", concluye Liliana. Mary Sport, una marca registrada, un golazo de todos los tiempos, un clásico 100 % cipoleño.