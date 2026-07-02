Salud pública: siete hospitales suman nuevos residentes en Río Negro

Cipolletti y otras localidades, sumaron a residentes médicos en diferentes especialidades para formarse dentro de los hospitales públicos.

La incorporación de 46 nuevos profesionales a las residencias médicas y no médicas marca un nuevo impulso para el sistema público de salud de Río Negro . La medida alcanza a siete hospitales y eleva a 173 el total de especialistas en formación.

Desde el 1 de julio, el Ministerio de Salud provincial formalizó el ingreso de los nuevos residentes, quienes desarrollarán su formación en hospitales de San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Cipolletti , General Roca, Viedma, General Conesa y Las Grutas. La distribución territorial busca fortalecer la atención en distintos puntos estratégicos.

Este contingente se suma a los 127 profesionales que ya cursan sus años previos de especialización, consolidando un esquema de formación en servicio que apunta a garantizar cobertura sanitaria y promover el arraigo en el sistema público provincial.

E.C.P HOSPITAL (52) Estefania Petrella

Formación en servicio y apuesta a quedarse

El sistema de residencias se consolida como una política central para el desarrollo del recurso humano en salud. La capacitación en servicio no solo permite formar especialistas, sino también incentivar que los profesionales permanezcan en los hospitales rionegrinos una vez finalizada su formación.

La subsecretaria de Desarrollo, Capacitación y Residencias en Salud, Renata Scalesa, destacó la importancia de este nuevo ciclo y valoró el esfuerzo de los postulantes que atravesaron el proceso de selección. Además, remarcó el crecimiento de la convocatoria.

Según precisó, este año se registraron cerca de 180 inscriptos, superando ampliamente las cifras de períodos anteriores. Un alto porcentaje de ellos participó del examen y las instancias posteriores de evaluación, lo que evidencia un renovado interés por las residencias provinciales.

examen residencias medicas rio negro

Cambios en el proceso de selección

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue el retorno al examen provincial, una decisión que permitió mayor autonomía en la organización del concurso. Este cambio también facilitó el acceso a profesionales formados fuera de la provincia.

Para ello, se habilitaron dos sedes de evaluación: una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra en Cipolletti. Tras rendir el examen, los aspirantes atravesaron entrevistas personales y un análisis de antecedentes que definió el orden de mérito final.

Las vacantes adjudicadas abarcan residencias básicas y posbásicas, tanto médicas como no médicas. Entre las especialidades incluidas se encuentran cirugía, medicina general, clínica médica, pediatría, tocoginecología, traumatología y salud mental comunitaria.

También se incorporaron disciplinas no médicas como kinesiología, salud pública veterinaria y enfermería en distintas áreas. Esta diversidad responde a la necesidad de fortalecer equipos interdisciplinarios y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

HOSPITAL BARILOCHE

Un cambio histórico en las condiciones laborales

Uno de los avances más significativos de este proceso fue la implementación de un nuevo esquema de financiamiento que reemplaza el histórico sistema de becas no remunerativas. La medida fue impulsada por el Gobierno provincial junto al Ministerio de Salud.

A partir de este cambio, los residentes perciben ingresos equiparables a los de un profesional ingresante al sistema público, con aportes jubilatorios, cobertura de obra social y seguros vinculados a su práctica. Se trata de un reconocimiento largamente demandado.

Desde la cartera sanitaria destacaron que esta transformación mejora las condiciones laborales y otorga mayor previsibilidad a quienes eligen formarse en el sistema público, fortaleciendo así la calidad de la atención y la estabilidad de los equipos.

residentes medicos rio negro

Nueva instancia de readjudicación

En paralelo al inicio de las residencias, el Ministerio de Salud informó la apertura del período de readjudicación de cupos que no fueron cubiertos durante la instancia inicial. Esta etapa está dirigida a profesionales que ya participaron del concurso.

Podrán acceder aquellos que integran el orden de mérito pero no obtuvieron una vacante en su especialidad elegida. Tendrán la posibilidad de optar por las plazas remanentes y redefinir su trayectoria formativa dentro del sistema provincial.

De cara a los próximos meses, las autoridades sanitarias adelantaron que ya se encuentra en planificación un nuevo llamado a concurso de residencias, previsto tentativamente para octubre. La iniciativa dependerá del nivel de cobertura alcanzado tras la readjudicación.