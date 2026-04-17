Cerró la inscripción a residencias médicas en Salud: cuántos son los postulantes

El ministerio de Salud cerró la inscripción para sumar médicos residentes en ocho hospitales. En total, hay 73 vacantes para cubrir.

Hay 73 vacantes en Salud y 172 aspirantes a las residencias médicas.

El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó el cierre de la etapa de inscripción para el sistema de Residencias de Salud , alcanzando un total de 172 profesionales interesados en formarse en los hospitales públicos rionegrinos. "Es un número muy interesante", afirmaron desde el Ejecutivo.

Con una oferta que abarca 18 especialidades distribuidas en 8 sedes hospitalarias , la provincia se consolida como un destino de referencia para la formación de posgrado, brindando un entorno que recibe y acompaña integralmente a los nuevos profesionales.

De los inscriptos totales, 116 corresponden a residencias médicas , mientras que los 56 restantes se postularon para especialidades del equipo de salud (no médicas), reflejando el interés por la propuesta académica y profesional de la región. En total, son 73 las vacantes que se ofrecen.

Actualmente entre primero y cuarto año de residencia son 127 las personas en formación de los cuáles 40 ingresaron en el 2025.

A partir de este año, Río Negro asumió la gestión total del proceso, lo que implica que la Provincia se hace cargo del financiamiento, el diseño pedagógico y la evaluación de los residentes.

Este cambio estratégico permite alinear la formación con las necesidades sanitarias locales, ofreciendo a los profesionales del sistema de salud espacios físicos adecuados y servicios de calidad para la comunidad.

El examen para ingresar a Salud

El Ministerio de Salud informó que el examen para las Residencias Médicas y de Enfermería se realizará bajo la modalidad presencial el próximo martes 21 de abril. Para mayor comodidad de los postulantes, se han dispuesto dos sedes de examen: Cipolletti y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Para las residencias no medicas el examen es virtual, el 28 de abril.

El sistema de residencias rionegrino permite que los profesionales se integren a los equipos de trabajo en los hospitales cabecera, garantizando una capacitación en servicio con estabilidad laboral y beneficios sociales desde el primer día.

Para más información sobre el cronograma y el listado de admitidos, los interesados pueden ingresara al sitio oficial de Salud.