Fuerza Rionegrina y Federal, con Marcelo Rucci a la cabeza, inauguró su sede en Cinco Saltos

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa desembarcó en Cinco Saltos. El gremio anunció aportes y obras en la ciudad.

En un acto que congregó a unas 4.000 personas en pleno centro de Cinco Saltos , el partido Fuerza Rionegrina y Federal que encabeza Marcelo Rucci , secretario general del sindicato petrolero, presentó el jueves por la noche su octava sede partidaria en Río Negro .

La actividad, realizada en la esquina de 9 de Julio y San Martín , marcó un hito político de impacto para la localidad y la región del Alto Valle .

Desde la tarde, vecinos de diversos barrios locales y de ciudades cercanas como Catriel , General Roca , Allen , Villa Manzano , Campo Grande , Barda del Medio , Cipolletti y Fernández Oro se acercaron para participar del lanzamiento. La convocatoria sumó a familias, trabajadores y jóvenes, consolidando una propuesta política impulsada desde el sector laboral con presencia territorial en Río Negro y Neuquén .

fuerza rionegrina marcelo rucci (2) Fuerza Rionegrina, el espacio político del sindicato de Petroleros, desembarcó en Cinco Saltos.

El vínculo local de Ernesto Inal

El secretario general adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Ernesto Inal, fue uno de los oradores principales. Nacido en Cinco Saltos, Inal recordó su historia personal y la necesidad de emigrar hace 25 años tras el cierre de Indupa. “Mi identidad es 50% cincoaltense y 50% rinconense”, afirmó al destacar su formación política y sindical en Rincón de los Sauces.

Durante su intervención, el dirigente enfatizó la urgencia de atender las demandas de salud y empleo en la ciudad. En un tramo de su discurso, recordó el fallecimiento de su padre por falta de insumos médicos básicos: “A mí se me murió mi padre acá, en una clínica, porque no había oxígeno. Y no quiero que le pase eso a ningún cincoaltense”.

Inal instó a la participación ciudadana para renovar la dirigencia local: “No vengo a buscar votos para mí, sino a ayudar al pueblo donde nací y a levantar la voz. Los candidatos van a ser ustedes. Quiero ver a mi pueblo de pie y luchando por lo que le corresponde”.

fuerza rionegrina marcelo rucci Fuerza Rionegrina, el espacio político del sindicato de Petroleros, desembarcó en Cinco Saltos.

Marcelo Rucci y la representatividad del sector petrolero

Por su parte, Marcelo Rucci, secretario general del gremio, explicó que, aunque el espacio nace desde el sector petrolero, busca una representación social más amplia. “Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, señaló ante la audiencia.

Rucci vinculó el lema de la fuerza, “Anímate a soñar”, con la posibilidad de construir alternativas desde la organización comunitaria. “No venimos a decir ‘crean en mí’, sino ‘crean en ustedes’”, expresó, remarcando que el objetivo es que los vecinos sean los protagonistas de las transformaciones locales.

Compromisos en salud y capacitación

En el marco de la inauguración, se anunciaron acciones concretas para Cinco Saltos. Rucci informó que el sindicato pondrá a disposición una ambulancia de alta complejidad para asistir a cualquier vecino, independientemente de su afiliación. Además, anticipó proyectos para la construcción de un centro de salud, una sede sindical, una farmacia y un salón de usos múltiples. “La salud no tiene gremio ni color político”, subrayó.

Finalmente, el dirigente se refirió al horizonte hidrocarburífero de la provincia y la necesidad de preparar a la mano de obra local. Planteó que la capacitación laboral será un eje central para que los habitantes de la región puedan acceder a los puestos de trabajo que genere la actividad productiva en Río Negro.

Con la apertura de esta nueva sede, Fuerza Rionegrina y Federal, presidida por Fernando Valenzuela, busca fortalecer su estructura territorial de cara a los desafíos políticos del Alto Valle, centrando su mensaje en el trabajo y la identidad rionegrina.