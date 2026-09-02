El Vespernauta, la fabulosa parodia del CEM 102 con un profundo mensaje y un final que te hará lagrimear

Gustavo Fernández, director del secundario nocturno y guionista, habló con LM Cipolletti . Filmado, producido y editado por un ex alumno, participaron docentes y hasta vecinos. El protagonista que no llegó a ver el estreno...

Otra “obra maestra” , valga el juego de palabras, de los docentes del CEM 102 . Nueva clase magistral del director Gustavo Fernández y todo el elenco del colegio secundario nocturno. Ya se extrañaban los videítos virales de esta entrañable institución cipoleña, que desde la creatividad y la ficción se las ingenia para transmitir mensajes tan profundos como valiosos y captar potenciales nuevos alumnos.

Ahora, se lucieron con la parodia denominada Vespernauta , inspirada en la famosa serie El Eternauta , con la que pretenden comunicar que “nadie se salva solo” e invitar a la comunidad a acercarse a la escuela y retomar los estudios en un ámbito sano, que los contendrá en medio de un mundo cruel.

“Se lucha, al igual que en el filme original, contra una amenaza externa y el héroe es el equipo. Quisimos traer esa idea del cine, el héroe es el plantel docente, la escuela. Nos tomamos la licencia poética de adaptarla a lo que queríamos reflejar. Entonces, si traspasás la puerta de la escuela, ese aire enrarecido, esa sociedad enardecida te contagiará de violencia. En cambio estando adentro estarás protegido”, resume la saludable idea el profe, de gran actuación en el atrapante y divertido corto que él mismo guionó .

“Es como un hábito que desarrollamos en la escuela, hace 15 ó 16 años hacemos video contextualizando con cosas que pasan a nuestro alrededor. Desde pandemia que metimos una pausa, retornamos ahora recalcando la importancia del trabajo colectivo. Y ponemos el foco en la violencia, que tanto nos viene atravesando como país, explicamos cómo desde la escuela podemos abordar la temática”, amplía la máxima autoridad del colegio sobre el proyecto que fue estrenado el 31 de Julio en redes tras varios meses de trabajo (hubo un primer lanzamiento 27 de junio en salón de Unter).

“Realizamos el tratamiento de pre producción desde diciembre y continuamos con el post producción, es decir sonido, color, fotografía del video”, indica sobre las distintas faces del admirable y simpático trabajo. Ya se sacó la máscara, dejó el valde de agua y el matafuego de lado. Ahora se lo ve con el guardapolvo, charlando con los alumnos y sumamente feliz por las críticas que recibió la idea.

“¿Los momentos más divertidos? Tenemos chistes internos, las batallas de agua son graciosas. Disfrutamos mucho la toma frente a la Planta Potabilizadora, donde sucede un feroz enfrentamiento entre los Vespernautas y los Testarudos, es decir gente que busca soluciones violentas para la cosas y los que quedaron afuera de la escuela”, destaca con una sonrisa.

“Lo que tienen estos videos, por lo menos los últimos 2 ó 3, es que participan todas las escuelas vespertinas y nocturnas de la ciudad, más escuelas invitadas, escuelas técnicas y una de Fernández Oro también. Se prenden docentes, vecinos, todos. Hicimos unas tomas en el Parque Rosauer. Es reflexivo, no tiene tanto de humor como los otros, buscamos la forma de contarlo”, comenta quien desde 2009 conduce el establecimiento.

Profe de geografía desde 1992, Fernández destaca el otro gran objetivo que persigue el Vespernauta.

“Siempre los videos, además de contar lo que la escuela piensa, sirven como para promocionar nuestra modalidad, orientada a jóvenes y adultos. Y también a la escuela para tener más herramientas. Muchas personas están condicionadas a veces por la situación económica, el trabajo. Aún así la escuela se flexibiliza para ayudarlos y recibirlos. Cómo estudiar sin perder el trabajo es la premisa. Un espacio donde escuchar y decir”, analiza.

El CEM 102 cumplió meses atrás 25 años y asisten entre 80 y 100 alumnos en forma regular.

Elaborados por un ex alumno

Otro de los aspectos destables, que realza el logro, es que “todos los videos desde que empezamos en 2011 fueron hechos por el mismo alumno, Jonathan Robledo, que egresó en 2011 y ahí descubrió su vocación de cineasta. Estudio y hoy es un profesional del cine. Todos los años nos ayuda, se encarga de la parte técnica, la calidad, el sonido… Un grande”.

Fernández cuenta que la obra está fuertemente emparentada con la actualidad y por ello se fueron sumando sobre la marcha distintos temas candentes que iban surgiendo y sobre los que quisieron expresar su propia mirada.

“Al no disponer como El Eternauta de efectos especiales, utilizamos el agua como forma de repeler la violencia que viene de afuera. En ese tiempo se produjeron un montón de hechos lamentables como lo de los glaciares, incendio bosques, ley de Tierras, Ni una Menos, situación del Garrahan, la agresión a los jubilados, fue un desafío incluirlos”, explica.

Un mensaje especial y dedicatoria emocionante

“Al final del video, más allá del uso que le dimos, dejamos en claro que el agua es un recurso ambiental que hay que cuidar. Entenderla, racionalizarla, qué herramientas ofrecemos como escuela… Y también le hicimos un recordatorio a Liam, un compañero que falleció unos días del estreno y fue parte de la iniciativa”, cuenta con emoción.

¡Un espectáculo todo, profe!

La Sinopsis de Vespertanuta

"En el corazón de Cipolletti, la Escuela Vespertina CEM 102 es un refugio para aquellas personas que buscan un futuro distinto. Pero una noche, un extraño aire tóxico empieza a caer: no es más que la manifestación tangible de la agresión y la violencia que ahoga las calles, un aire que transforma a las personas, volviéndolas distantes, deshumanizadas y menos empáticas. Su director, junto a un grupo de estudiantes y profesores, se verá atrapado.

La amenaza invisible del "aire transformador”, exige el uso de máscaras constantes y la defensa es el agua; arma inesperada, que milagrosamente calma la furia y revierte los efectos. Juntos, deberán navegar por una ciudad irreconocible, enfrentando no solo la hostilidad de las “personas violentas” (“los testarudos”), sino también la propia desesperación. Deberán enfrentar la “histeria colectiva” del exterior.

Su misión no solo es sobrevivir, sino encontrar la forma de comunicarse con otras escuelas, diurnas, vespertinas y nocturnas de la zona para unirse en una hilarante y heroica cruzada por la cordura.

La escuela en medio del caos nunca deja de luchar y sigue siendo refugio y resistencia colectiva".

REALIZACIÓN DE PONCHO PRODUCCIONES

DIRECCION: Jonathan Robledo

GUION: Gustavo Fernández

REPARTO PRINCIPAL: Silvia Vargas, Julia Zarco y Gustavo Fernández

CON LA PARTICIPACION ESPECIAL DE: Enzo Soldini y Rosana Molina

Título del corto: “VESPERNAUTAS” (Nadie se salva solo)

AL CIERRE:

Reparto por orden de aparición