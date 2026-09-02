Se perdió "Tryrion" el salchicha de la familia dueña del circo de Cipolletti

Mediante sus redes sociales, la familia circense pide ayuda a los vecinos de la ciudad. Ofrecen recompensa.

Se perdió ''Tryrion'' el salchica de la familia del ''Herlan Circus''

La familia del tradicional Herlan Circus atraviesa un momento de gran angustia tras la desaparición de su queridísima mascota, Tyrion , un perro de raza dachshund (salchicha) que forma parte fundamental del hogar circense.

Según detallaron sus dueños, el pequeño responde al nombre de Tyrion y, al momento de extraviarse, llevaba puesto un collar de color gris . Como seña particular distintiva para poder reconocerlo con facilidad, tiene la punta de su colita pelada . Actualmente, se encuentran realizando funciones en el predio de Pacheco y Rivadavia de la ciudad de Cipolletti.

La comunidad del circo apela a la solidaridad del público y de los vecinos de la zona para poder reencontrarse con él. Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero es de vital importancia en este momento.

Quien lo haya visto o tenga datos sobre su paradero, puede comunicarse al 341-720-2771, acercate al predio de Pachecho y Rivadavia o pueden hablarles a su cuenta @herlancircus.

Septiembre tendrá un nuevo cronograma de castraciones y atención primaria

El área de Zoonosis del Municipio de Cipolletti informó el cronograma de castraciones gratuitas, y de atención primaria, de perros y gatos que se llevará a cabo en diferentes puntos de la ciudad durante el mes de septiembre.

Para castraciones: los turnos se solicitan previamente al 299-5692877 o al 299-5720311, de lunes a viernes de 7 a 14 hrs. Respecto de los cronorama para este mes, continuará de la siguiente manera:

El día Lunes desde las 8 horas:

Anai Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay)

Pichi Nahuel (Pasaje de los Inmigrantes y América)

Salón Comunitario Balsa las Perlas

En tanto, el martes desde las 8 de la mañana estarán en:

Club San Martín (Chile y José Hernández).

Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata).

Salón Comunitario Balsa Las Perlas.

Para el día miércoles se mantiene el horario de comienzo de atención pero en los siguientes lugares:

Club San Martín (Chile y José Hernández).

Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).

Anai Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay).

Salón Comunitario Balsa Las Perlas.

En tanto el día jueves se diagramó de la siguiente manera:

Club San Martín (desde las 13 h) (Chile y José Hernández).

Luis Piedrabuena (desde las 8 h) (Pastor Bowdler y Río de la Plata).

Estadio Municipal (desde las 8 h) (Naciones Unidas 1700).

Salón Comunitaria Balsa Las Perlas.

Por último el viernes desde las 8 de la mañana trabajarán en:

Club San Martín (Chile y José Hernández).

Barrio Del Trabajo (Alberti 176).

Salón Comunitario Balsa las Perlas.

Atención Primaria por orden de llegada

Miércoles en el Club San Martín (Chile y José Hernández) de 11.30 a 15.30 h

Viernes Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata) de 12 a 16 h

Los requisitos generales para las castraciones son los siguientes: Ser mayor de edad, concurrir con DNI, caninos con correa, collar y bozal en caso de ser necesario. Para los felinos se pide que sean trasladados y mantenidos en jaula, bolso o canil.

A través de Zoonosis se solicita que la persona que asiste con su perro/gato, debe permanecer en el lugar hasta que el salga de la cirugía y sea entregado.