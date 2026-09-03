Falló el sistema de la SUBE y hubo demoras para acreditar cargas: qué pasó en Cipolletti

El sistema registra fallas en las acreditaciones de saldos desde este miércoles. ¿Qué pasa en la ciudad y qué informaron las empresas?

El sistema SUBE presenta fallas en las acreditaciones y recargas de saldos en sus tarjetas desde este miércoles.

Durante las últimas horas, usuarios de la tarjeta SUBE registraron inconvenientes para acreditar las cargas realizadas de manera electrónica. El problema afectó a distintos puntos del país y generó demoras para disponer del saldo comprado.

La falla también se hizo sentir en Cipolletti , donde los sistemas destinados a validar las recargas presentaron inconvenientes. Los pasajeros encontraron dificultades para acreditar el dinero en los tótems habilitados y mediante dispositivos celulares.

En varios casos, los equipos funcionaron de manera intermitente y mostraron el mensaje “intente más tarde”. La situación generó incertidumbre entre los usuarios que habían realizado una carga, pero todavía no podían utilizar ese saldo.

Desde la empresa Pehuenche confirmaron a LM Cipolletti que el inconveniente registrado durante la jornada “ahora está solucionado”. Además, aclararon que la dificultad estuvo vinculada específicamente con la acreditación de las recargas.

“Los medios de pago funcionaban, lo que no se podía es acreditar, es decir, recargar la tarjeta”, explicaron desde la compañía de transporte. De esta manera, el servicio de colectivos continuó operativo pese a las dificultades.

Pehuenche confirmó que los medios de pago no se vieron afectados, sino solo las recargas y acreditaciones de saldos en las tarjetas. Estefania Petrella

Qué pasó con el sistema de la SUBE

Desde SUBE informaron que las demoras estuvieron relacionadas con inconvenientes registrados en un proveedor de servicios de telecomunicaciones. El problema comenzó durante el miércoles y continuó durante el transcurso del jueves, afectando el proceso de acreditación.

La interrupción no significó que las cargas realizadas se perdieran. Por el contrario, el organismo recomendó a los usuarios que ya habían comprado saldo no repetir la operación para evitar generar una nueva transacción innecesaria.

La indicación oficial fue esperar y volver a intentar la acreditación más tarde. El inconveniente alcanzó tanto a los tótems instalados en estaciones como a las alternativas disponibles mediante teléfonos celulares.

Para los usuarios de Cipolletti, la situación implicó principalmente una demora para disponer de las cargas realizadas. Sin embargo, quienes ya contaban con saldo acreditado pudieron continuar utilizando la tarjeta para viajar normalmente.

Además, durante la jornada permanecieron disponibles diferentes alternativas para pagar los viajes. Entre ellas se encuentran SUBE Digital, tarjetas Visa y Mastercard sin contacto, teléfonos celulares y relojes con tecnología NFC.

También pueden utilizarse billeteras electrónicas mediante código QR, de acuerdo con las opciones habilitadas en cada sistema de transporte. Estas alternativas permiten que los pasajeros puedan abonar el boleto aunque existan inconvenientes con la carga tradicional.

Qué pasa con el Tren del Valle

El servicio del Tren del Valle, en su única frecuencia diaria entre Cipolletti y Neuquén, volvió a quedar suspendido este jueves tras un nuevo desplazamiento de las vías en la zona del puente ferroviario que atraviesa la Ruta Nacional 151.

"Informamos los servicios a Cipolletti suspendidos por desplazamiento de puente de la Ruta n° 151. Disculpe las molestias ocasionadas", comunicaron desde el servicio a través de su WhatsApp de consultas pasadas las 5:40 de este jueves.

De esta forma, una vez más el deficiente servicio que se brinda entre ciudades, quedó cancelado, afectando a los usuarios que tenían previsto viajar en el medio de transporte más económico de la zona.