Piden que las regalías petroleras se usen para mejorar las rutas que utiliza Vaca Muerta

El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, presentó un proyecto para la creación de un Fondo Federal para la Infraestructura Vial de Vaca Muerta.

Un diputado rionegrino impulsa la creación de un fondo federal para mantenere las rutas de las que depende Vaca Muerta.

Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto destinado a la creación de un Fondo Federal para la Infraestructura Vial de Vaca Muerta . Para concretar la iniciativa, se prevé incorporar como recursos el 5 0 por ciento de los derechos de exportación que recauda el Estado nacional por las ventas al exterior de petróleo y gas.

El proyecto , de autoría del diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, estipula que el porcentaje de los derechos de exportación integrados al fondo podrán elevarse, incluso, hasta el 100 por ciento recaudado a través de la Ley de Presupuesto de la Nación.

Además, según la iniciativa, los recursos deberán ser transferidos de manera automática y no afectar las regalías, la coparticipación ni los fondos viales correspondientes a las provincias.

Con la conformación de un Fondo Federal para la Infraestructura Vial de Vaca Muerta se procura mejorar y ampliar la red de rutas y caminos de la región para adecuar la circulación a las exigencias de la industria hidrocarburífera y de la comunidad.

El diputado Mango, refiriéndose a su propuesta, sostuvo que "no es razonable que la Nación recaude derechos sobre la exportación de petróleo y gas mientras las provincias afrontan con recursos propios el mantenimiento de las rutas que permiten producir y exportar esos hidrocarburos".

En procura de una solución, propuso la conformación de un Sistema Vial Estratégico de Vaca Muerta, el cual comprenderá rutas nacionales, provinciales y municipales que cumplan una función logística vinculada con la producción hidrocarburífera.

El legislador del Frente Grande-Unión por la Patria pretende que "al menos el 60% de los recursos" que se obtengan se deberán destinar a "la reparación, mantenimiento y finalización de rutas existentes, priorizando la recuperación de la infraestructura ya construida por sobre la ejecución de nuevas obras".

Mantenimiento, reparación y construcción

En el texto de su proyecto, se determina como objetivo "garantizar el financiamiento nacional de la planificación, mantenimiento, conservación, reparación, rehabilitación, terminación, ampliación y construcción de las rutas públicas que integren el Sistema Vial Estratégico de Vaca Muerta".

Se puntualiza que el futuro régimen comprenderá "las rutas nacionales cuya administración, conservación, mantenimiento, reparación o explotación haya sido transferida, delegada o encomendada a las provincias y que se encuentren vinculadas funcionalmente con la explotación, producción, procesamiento, transporte o exportación de hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta".

Rutas nacionales, provinciales y municipales

Se incluirá también a "las restantes rutas nacionales, provinciales y municipales que integren los corredores logísticos principales o secundarios vinculados con Vaca Muerta" y "las nuevas rutas, autovías, circunvalaciones, variantes, accesos, puentes, distribuidores y demás obras viales que resulten necesarias para atender el tránsito generado por la actividad hidrocarburífera y sus cadenas de proveedores".

Además, se contemplarán "las obras necesarias para separar el tránsito pesado de las áreas urbanas, mejorar la seguridad vial y reducir los impactos sociales y ambientales ocasionados por la circulación de vehículos vinculados con la actividad".

Fondo en el ámbito de Vialidad Nacional

En el articulado del proyecto, se indica también que el Fondo Federal para la Infraestructura Vial de Vaca Muerta se constituirá "como cuenta especial de afectación específica en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad o del organismo que en el futuro la sustituya".

Se aclara, asimismo, que el fondo propuesto "no tendrá carácter fiduciario y sus recursos no podrán ingresar a rentas generales ni destinarse a finalidades distintas de las establecidas en la presente ley".

Sistema Vial Estratégico

En cuanto al propuesto Sistema Vial Estratégico de Vaca Muerta, abarcará al conjunto de "las rutas y obras viales de uso público cuya demanda, deterioro, necesidad de ampliación o importancia logística se encuentre vinculada de manera directa o relevante" con "el acceso a áreas de exploración y explotación hidrocarburífera" y con "el transporte de petróleo, gas, arenas, agua, combustibles, equipos, maquinaria, productos químicos, tubos y demás insumos".

También comprenderá aquello que sea afectado por "el traslado de trabajadores y prestadores de servicios" y lo vinculado "con plantas de tratamiento, parques industriales, bases operativas, estaciones de bombeo, gasoductos, oleoductos y terminales ferroviarias" y "la conexión de las áreas productivas con puertos, refinerías, complejos petroquímicos, centros de almacenamiento, pasos internacionales y mercados de destino".

Por último, se incluirá "el tránsito generado por actividades proveedoras o complementarias de la explotación hidrocarburífera", aclarándose que "la vinculación podrá referirse a una ruta completa o a uno o más tramos determinados".