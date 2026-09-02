El mes de septiembre es uno de los más esperados para quienes prefieren los días de sol. Sin embargo, quedan tres semanas de la temporada invernal y se harán sentir en la ciudad de Cipolletti

Cómo estará el tiempo en Cipolletti en las puertas del fin de semana.

El noveno mes del año traerá temperaturas variadas en Cipolletti y localidades aledañas. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se advierten temperaturas bajo cero camino al fin de semana.

Para el jueves 3 de septiembre la jornada marcará el inicio de un cambio en las condiciones del tiempo. La temperatura mínima se ubicará cercana a los 5 °C , mientras que la máxima alcanzará los 15 °C durante la tarde. Se prevé un escenario inestable con viento moderado a fuerte proveniente del sector sudoeste, acompañado por ráfagas que se intensificarán hacia la tarde-noche. No se aguardan precipitaciones.

Respecto del viernes 4 de septiembre continuará el ambiente ventoso y fresco en la región. La temperatura marcará un paulatino descenso en sus valores máximos, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. La circulación de viento mantendrá baja la probabilidad de heladas en las zonas de cultivo durante la madrugada.

Cómo estará el primer finde de septiembre

Para el fin de semana se confirma el ingreso de una masa de aire frío antártico. Esto provocará un marcado descenso térmico en toda la zona del Alto Valle, con mañanas frías y alta probabilidad de heladas nocturnas y matutinas. Las tardes se mantendrán frescas pero con una disminución paulatina en la intensidad del viento, dando lugar a un escenario típicamente invernal antes de la llegada de la primavera.

Las lluvias no paran en la ciudad y en los barrios de Cipolletti continúan las complicaciones para transitar. Estefania Petrella

El sorprendente anticipo del SMN sobre lluvias y temperaturas en primavera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su informe de tendencia climática trimestral para los meses de septiembre, octubre y noviembre, detallando cómo se comportarán las precipitaciones y los registros térmicos en el norte de la Patagonia durante la próxima estación.

Para el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el pronóstico del tiempo difundido por ese organismo indica que las precipitaciones tienen entre un 40% y 45% de probabilidad de ubicarse en los rangos normales o superiores a lo normal.

Esto significa que, si bien el reporte no confirma de manera tajante que se desatará una temporada récord de agua, sí aumentan de forma considerable las chances de tener una primavera más húmeda de lo habitual. Este escenario contrasta con otras zonas del país, como el sudoeste patagónico o el NOA, donde se estiman lluvias por debajo del promedio.

¿Qué pasará con los termómetros?

En cuanto a las temperaturas medias, el informe del SMN ubica a la zona del centro-norte patagónico en un área de probabilidad de registrar valores normales o inferiores a los normales, con chances situadas alrededor del 45%.

En términos prácticos, la primavera no marcará un ascenso térmico abrupto: las jornadas podrían mantenerse frescas o con temperaturas medias moderadas, ubicándose en registros similares o más bajos que la media histórica del trimestre.

El reporte meteorológico advierte que las proyecciones para el trimestre primaveral de 2026 se encuentran desarrolladas bajo la influencia directa del fenómeno de El Niño. Este evento climático global es una de las principales variables que altera la circulación de los vientos y la distribución de la humedad, afectando los patrones habituales de lluvia y temperatura en gran parte del territorio argentino.