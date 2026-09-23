Cipolletti presentó siete vehículos 0 km para mejorar los servicios en los barrios

La ciudad incorporó nuevas unidades para ampliar su capacidad operativa. La inversión, las áreas beneficiadas y las tareas que realizarán en los barrios.

La ciudad incorporó siete nuevos vehículos 0 km a su flota municipal con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y ampliar la capacidad operativa de las cuadrillas que diariamente realizan trabajos en diferentes sectores de Cipolletti .

La presentación se realizó este miércoles y estuvo encabezada por el intendente Rodrigo Buteler . En esta primera entrega, la adquisición comprende cuatro camiones doble cabina y tres camiones volcadores que serán distribuidos entre diferentes áreas dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos.

Los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales mediante la Licitación Pública N° 12/2026, que contó con un presupuesto oficial de $506.570.000. La inversión forma parte del proceso de renovación y ampliación de la flota destinada a las tareas cotidianas.

En detalle, se incorporaron tres camiones marca Foton, modelo Aumark 615, equipados con cajas abiertas volcadoras de cinco metros. A ellos se agregaron cuatro unidades Foton TM2 con cabina doble y capacidad de carga de hasta 1.600 kilogramos.

Los nuevos vehículos y el crecimiento de Cipolletti

Durante la presentación, Buteler vinculó la compra de las nuevas unidades con el crecimiento que atraviesa Cipolletti y la necesidad de contar con mayores recursos para responder a las demandas relacionadas con el mantenimiento y la limpieza del espacio público.

“Estamos presentando parte de la flota destinada al mejoramiento de los servicios públicos, porque la ciudad crece”, expresó el jefe comunal al explicar el destino que tendrán los siete vehículos incorporados durante esta nueva etapa de renovación municipal.

Además, el intendente señaló que los camiones se sumarán a otra maquinaria pesada adquirida mediante leasing y que comenzó a incorporarse progresivamente al parque automotor utilizado por las diferentes áreas operativas del gobierno municipal.

Entre esos equipos, Buteler mencionó una retroexcavadora, una motoniveladora, un compactador vibratorio mecánico, una hidrogrúa y un rodillo compactador. La incorporación busca ampliar las herramientas disponibles para atender trabajos que requieren maquinaria específica en distintos puntos de Cipolletti.

“Esta adquisición es posible gracias a una administración municipal ordenada y transparente; y al cumplimiento y aporte de los vecinos a través del pago de las tasas municipales”, afirmó el intendente durante la presentación de las nuevas unidades.

Estefania Petrella

Qué tareas realizarán los nuevos camiones

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero, explicó que los vehículos no quedarán concentrados en una única dependencia, sino que serán distribuidos entre distintas áreas para reforzar el trabajo cotidiano que se desarrolla en calles, barrios y espacios públicos.

Según detalló el funcionario, las nuevas unidades serán destinadas a Servicios Generales, Recolección y Barrido y Espacios Verdes. Cada sector podrá utilizarlas de acuerdo con las necesidades operativas y las tareas programadas en diferentes zonas de Cipolletti.

“Su incorporación permitirá reforzar tareas de barrido, mantenimiento de espacios verdes, limpieza de microbasurales, desarrollo del programa Cipo Limpia y traslado de maquinaria y herramientas”, señaló Artero sobre el impacto esperado a partir de la llegada de los camiones.

Los vehículos doble cabina, además de su capacidad de carga, permitirán trasladar simultáneamente a trabajadores, herramientas y diferentes elementos necesarios para las intervenciones. Los volcadores, en tanto, tendrán una función vinculada principalmente con tareas que demanden movimiento y retiro de materiales.