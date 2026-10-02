Llevá tu foco viejo y volvé con uno LED gratis: la propuesta por el aniversario de Cipolletti

Este domingo habrá recambio gratuito de lámparas durante los festejos por los 123 años. La iniciativa busca reducir el consumo de energía en los hogares. Enterate los detalles.

Cipolletti se prepara para celebrar sus 123 años con diferentes actividades y propuestas destinadas a los vecinos. En ese marco, este domingo habrá una iniciativa especial que permitirá cambiar gratuitamente lámparas antiguas por focos LED durante el tradicional desfile aniversario.

La propuesta estará a cargo de Edersa , que instalará un stand durante los festejos para recibir lámparas halógenas o de bajo consumo y entregar a cambio tecnología LED. La actividad apunta a promover un uso más eficiente de la energía en los hogares cipoleños.

El puesto funcionará este domingo 4 de octubre , entre las 15 y las 18, en el sector donde se desarrollará el desfile aniversario . Los interesados deberán acercarse directamente con los focos que tengan actualmente en sus viviendas para realizar el recambio.

Desde la distribuidora eléctrica explicaron que la iniciativa formará parte de la celebración por un nuevo aniversario de Cipolletti. Además, adelantaron que algunos de los recambios tendrán premios sorpresa, que serán entregados en el momento a los vecinos beneficiados.

“Este domingo 4 de octubre vení al desfile con tu foquito viejo y cambialo por uno LED para usar la energía de manera más eficiente”, expresaron desde la distribuidora al convocar a los vecinos para participar de la propuesta durante la jornada.

Cuánto se puede ahorrar utilizando lámparas LED

El recambio no representa solamente una renovación de las luminarias de una vivienda. La tecnología utilizada tiene una incidencia directa sobre el consumo eléctrico, especialmente cuando se consideran todas las lámparas instaladas y las horas que permanecen encendidas diariamente.

Según información difundida por la Secretaría de Energía de la Nación, dependiendo de la tecnología utilizada, la iluminación puede representar hasta un tercio del consumo eléctrico total de un hogar. Por esa razón, la elección de lámparas eficientes puede generar una diferencia considerable.

La comparación oficial muestra una ventaja importante de la tecnología LED frente a las tradicionales lámparas de bajo consumo. Una lámpara LED puede durar aproximadamente el doble y, al mismo tiempo, consumir la mitad de energía para brindar una prestación equivalente.

En términos prácticos, si una lámpara de bajo consumo necesitara determinada cantidad de energía para iluminar un ambiente, una LED equivalente podría requerir alrededor de la mitad. Esa diferencia se multiplica cuando el análisis comprende todas las luminarias utilizadas cotidianamente dentro de una vivienda.

El beneficio también aparece por el lado de la durabilidad. Al tener una vida útil mayor, las lámparas LED necesitan ser reemplazadas con menor frecuencia. De esta manera, el ahorro no queda limitado únicamente al consumo eléctrico, sino también a la compra de nuevos focos.

Las lámparas halógenas presentan, además, una tecnología menos eficiente y actualmente se encuentran prohibidas para su comercialización en Argentina, al igual que las incandescentes. El mercado nacional se concentra actualmente en alternativas LED y fluorescentes, según informa el organismo nacional.

La propuesta de este domingo permitirá comenzar ese proceso sin afrontar el costo inicial de reemplazar algunas luminarias. Los cipoleños solamente deberán llevar sus focos halógenos o de bajo consumo hasta el stand dispuesto por Edersa para recibir allí las nuevas unidades LED.