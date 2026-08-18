Empezarán a entregar en Las Perlas leña enviada por la Provincia a los pobladores

Se recibió este martes en Las Perlas un cargamento de leña remitido por la Provincia. El suministró se repartirá este miércoles en la Delegación Municipal.

Un camión doble acoplado cargado con leña arribó este martes a Balsa Las Perlas, remitido por el gobierno provincial. A primera hora de la mañana de este miércoles, se realizará el reparto a los vecinos de las familias más vulnerables.

Llegó este martes a Las Perlas un cargamento de leña enviado en camión por las autoridades de gobierno de la Provincia. Se trata de un aporte bienvenido para muchas familias de la comunidad, a las que les urge contar en estos días con un aporte extra de leña. El reparto se concretara a primera hora de este miércoles.

El suministro arribó en un camión doble acoplado repleto con el combustible vegetal , que se estacionó en las afueras de la Delegación Municipal. Allí, en el espacio reservado para Servicios Públicos, se fue bajando y depositando el material, para la entrega a los vecinos, que está programada para las 7.15 de la mañana.

Desde la Delegación Municipal, se informó que el reparto se efectuará mediando solo un registro de la entrega, pero se enfatizó y dejó constancia que el aporte "está dirigido a aquellas familias de mayor necesidad", dado el carácter limitado del suministro recibido. Así, si bien la leña " es para cualquiera familia de Balsa ", la prioridad prácticamente excluyente estará puesta en los pobladores en situación más vulnerable.

La camionada de leña enviada por Provincia a Las Perlas llegó este martes a la comunidad, donde de inmediato se procedió a descargar el combustible vegetal. El reparto a las familias más necesidades se concretará en la mañana de este miércoles.

La repartición comunal solicitó, por otra parte, la "colaboración vecinal con aquellos vecinos que no tengan movilidad propia como para trasladar su leña".

Aparte, en la Delegación Municipal ya han tomado sus recaudos y han apartado y amontonado una cierta cantidad de leña para llevársela a los adultos mayores que están pasando más necesidades y no pueden desplazarse por sus propios medios para buscar el combustible vegetal.

Tres carretillas de leña

En información proporcionada a LM Cipolletti, se indicó que en el reparto se procurará ser lo más preciso y equitativo posible, para lo cual la medida de leña que se entregará por vecino/familia será de tres carretillas comunes, bien completas con el material.

La cantidad de leña a distribuirse a quienes resulten beneficiarios equivale, aproximadamente, a la leña que ha entregado el Municipio de Cipolletti a las familias en cada una de las vueltas del Plan Calor.

Necesidad de otro suministro

Aunque no queda más de un mes para el final del invierno, en la comunidad de Las Perlas desean y esperan, por lo que se hizo saber, que Provincia remita al menos otro camión acoplado más con leña, dadas las necesidades que existen de este combustible para la calefacción e, incluso, para cocinar alimentos.

Ocurre que en el poblado la provisión de leña tiene precios difíciles de alcanzar y que, claro, se tornan más prohibitivos en proporción al volumen adquirido. Calefaccionarse haciendo uso de garrafas de gas o de la electricidad puede redundar en gastos desmesurados.

El actual es el primer envío de leña efectuado por la Provincia en esta temporada fría de 2026. Y ojalá no sea el único y último. Aparte de esto, solo el Municipio ha entregado leña a las familias en situación económica y social más vulnerable, a las familias en que hay personas con discapacidad y a las madres solas con hijos. La cantidad no ha sido mucha, pero, al menos, ha sido un alivio para los que la recibieron.

Mantenimiento de calles

En otro orden, desde la Delegación Municipal se informó que ya está trabajando a pleno la máquina motoniveladora de la repartición, procurando mejorar lo más posible el estado de las calles tras las recientes e intensas lluvias que dejaron un desastre en la red vial de la comunidad.

La motoniveladora de la Delegación Municipal está concretando el mantenimiento de calles tras las recientes lluvias.

Se han efectuado las gestiones pertinentes para disponer, en cuanto sea posible, de material calcáreo y ripio para darle más consistencia a las calles, que, por ser todas de tierra gredosa, se convierten en lodazales cuando las precipitaciones se ciernen sobre Balsa Las Perlas.