Tiene 23, le pone sabor a las mesas de Río Negro con ahumados con leña patagónica y vive "un sueño"

La historia de Bruno, el joven emprendedor que está entre los 20 mejores proyectos de Río Negro : “Es todo natural y artesanal”, dice sobre su éxito.

Bruno, con la leña que luego elabora los condimentos ahumados como el pimentón.

Lo que parecía imposible se hizo realidad para este joven emprendedor de Allen . El suyo fue uno de los 20 proyectos seleccionados entre los 400 que competían originalmente en el programa Emprendedores de Río Negro , que celebra su 10° edición. Y, ahora, va por todo .

Con apenas 23 años , Bruno Stazionati logró que su marca Brhumos sea reconocida y avance a la próxima instancia del prestigioso certamen que pone en juego suculentos premios económicos y enorme prestigio. Decidió transformar su pasión por la cocina en un proyecto que hoy conquista paladares y busca llegar aún más lejos.

Se trata de los condimentos y especies ahumados en forma artesanal, con leña de frutal de la Patagonia, que le ponen sabor a las mesas de la región. Un impensado éxito a tan corta edad.

Bruno de Allen La vida le sonríe. Bruno, el joven que sueña en grande con su emprendimiento.

“Lo empecé en 2015 cuando iba a la secundaria a partir de una curiosidad pero lo reactivé hace dos años. Si bien tuve muchos proyectos, este fue mi sueño desde chico. Todo natural y artesanal, el ahumado se realiza con leñas frutales como el manzano o el peral”, cuenta el joven a LM Cipolletti dejando en claro de dónde provienen esos sabores únicos.

“Lo hago solo pero es igualmente un proyecto familiar ya que recibo la ayuda de todos mis seres queridos. Trabajo en un sector de mi casa y mi mamá Cecilia Sepúlveda me hace el aguante. Ella me acompañó siempre y me apoyó en cada cosa, recuerdo que íbamos a las ferias… Siempre se las rebuscó, es docente y ahora está más abocada a la cerámica, antes hacía de todo para vender. Creo que me inspiré en ella, en su ejemplo”, elogia Bruno a su querida madre, gran referente para él.

Emprendedor de Allen 1

Su papá Héctor, en tanto, es el que “suele asesorarme, él posee una empresa de servicios y la tiene clara. Otro que ha sido fundamental para mí”, reconoce con una tímida sonrisa a quien también lo respalda de manera incondicional.

Son 5 hermanos en su familia y “yo soy el del medio”. Aunque pronto dejará la casa de toda la vida y se irá “a vivir con mi novia Jimena, es un paso que queremos dar y por eso también estoy trabajando en carpintería”, revela este exitoso muchacho que no escatima en esfuerzos.

Consultado por qué considera que fue seleccionado su proyecto, asegura sin perder la humildad: “Se eligió Brhumos porque es algo diferente, siempre nos basamos en lo artesanal y natural, en leñas patagónicas. Por eso, creo, a los jurados les pareció un buen proyecto”.

Pide que lo voten para seguir cumpliendo un sueño

Mientras le pide a la gente que lo vote para seguir en carrera (www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual), celebra que “cada vez va aumentando la clientela y se están dando muchos logros juntos por suerte”.

En relación a sus productos más requeridos, afirma: “A la gente le encanta el ahumado en general, pimentón ahumado, provenzal, chimichurri, preparados, pesto orgánico, nueces, perejil, ajo, queso, albahaca, pimiento”, enumera su amplia variedad y múltiples ofertas.

Destaca, asimismo, que la escuela técnica le brindó herramientas para afrontar la vida laboral. “Antes hacía macetas para vender, plantines, de todo. Yo salí de escuela técnica y voy de a poco, nos es que ya me puedo sustentar con los condimentos, pero es mi idea y mi sueño”, adelanta ilusionado.

“Quiero vivir de esto, llegar a ser una distribuidora”, reafirma sus máximos anhelos. La de Bruno con Brhumos, una historia con todos los condimentos…

Su carta de presentación en el evento que cautivó a los jurados

“En Brhumos, creemos que cocinar debe ser una experiencia llena de sabor y calidad. Por eso, te traemos lo mejor de las especias y condimentos, con un toque único que transformara tus comidas.

Nuestra especialidad son los productos ahumados: Pimentón, orégano, provenzal, chimichurri y ají molido.

No son especias comunes, ya que las elaboramos de una manera natural y artesanal realizando un proceso de ahumado con leña de frutal de la Patagonia en frio por un determinado tiempo.

Emprendedor de Allen

¿Cuál es el resultado? Un sabor, aroma y una textura diferente. Elevando tus platos a otro nivel!!

Además de nuestros ahumados, contamos con una amplia línea de preparados como: Pesto (Ajo, perejil, queso, nueces, albahaca y pimienta), Adobo para pizza, chimichurri, provenzal, sales saborizadas, y finas hierbas.

Con Brhumos, estás llevando a tu mesa un producto 100% natural!”

El camino hacia la final

De los 20 seleccionados se elegirán 7 finalistas, quienes participarán en un evento presencial donde presentarán sus proyectos, aprendizajes y visión de futuro ante un jurado interdisciplinario.

Allí se definirá a los 3 ganadores de la edición 2025, que recibirán capital semilla para potenciar sus negocios:

1º puesto: $2.000.000

2º puesto: $1.500.000

3º puesto: $850.000

Además, se otorgará una mención especial con $500.000 a aquel emprendimiento que promueva la perspectiva de género en su propuesta.

El programa, financiado por Banco Patagonia, cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, municipios, Cámaras de Comercio y organizaciones de la sociedad civil, consolidándose como un motor de desarrollo económico y social.

La votación online estará abierta hasta el 14 de octubre, y definirá junto al jurado qué proyectos avanzarán a la gran final.

Los seleccionados ya forman parte del catálogo virtual www.emprendedoresrionegro.com/catalogo-virtual, donde el público podrá conocer cada historia, votar por sus favoritos y sumar puntos en el camino hacia la final.