Censo en los barrios para definir quién recibe leña del Plan Calor

Asistentes sociales realizan el relevamiento anual para definir el padrón de beneficiarios del Plan Calor 2026. Se estima que la asistencia con leña llegará a 5000 familias que no tienen red de gas.

La secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria puso en marcha un operativo de relevamiento barrio por barrio, para individualizar a los vecinos que recibirán bolsones de leña en el marco del Plan Calor 2026 .

Se estima que este año se entregarán más de 40.000 bolsones de leña seca a unas 5.000 familias , distribuidas en 55 barrios de la ciudad.

Los operadores y asistentes sociales de la secretaría de Desarrollo Humano ya están relevando a las familias de bajos recursos que accederán a este beneficio.

En simultáneo, los vecinos que no tengan medios para calefaccionar sus hogares en la época invernal también pueden anotarse en el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) más cercano a su domicilio.

El listado de los CPC a los que pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 12 es el siguiente:

1224 Viviendas–Villarino (Manuel Estrada y Antonio Turrín)

Anai Mapu-Lihuen Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay)

Central (Ceferino Namuncurá y Primera Junta)

Costa Norte (acceso al barrio)

Ferri-Michi Michi (La Alianza y Tulipanes)

Isla Jordán (acceso Isla Jordan)

María Elvira (ingreso al barrio pasando la primera garita)

Luis Piedrabuena-Don Bosco (Pastor Bowdler y Río de la Plata)

Distrito Vecinal Noreste-Santa Elena (Las Jarillas y Domingo Savio)

Puente 83 Sur-Tres Luces-Calle Ciega (calle 105/calle 120/calle 19)

Arenales (Esmeralda 1830)

Labraña-Costa Sur (jardín comunitario barrio Labraña)

Puente de Madera-Puente 83 Norte-Martín Fierro (calle 15)

Balsa Las Perlas (manzana 105 lote 3)

Para consultas, enviar mensaje de Whatsapp al 299-4123565, de lunes a viernes de 8 a 12.

Plan calor provincial

El gobierno provincial, por su parte, lanzó el plan calor de garrafas en la región andina. una semana de la apertura del registro, 850 personas de San Carlos de Bariloche ya se inscribieron al programa provincial Energía para tu Hogar, que permanecerá abierto hasta el 30 de abril para quienes necesiten acompañamiento del Estado para la recarga de garrafas.

La convocatoria está destinada exclusivamente a vecinas y vecinos de Bariloche, que pueden completar la solicitud a través de un formulario online habilitado por la Provincia.

La inscripción continuará abierta hasta el 30 de abril y se realiza de manera web, mediante un sistema similar al utilizado el año pasado, con el objetivo de facilitar el acceso, ordenar el registro y llegar con mayor previsión a quienes necesitan esta asistencia.

En el sitio oficial de la Secretaría de Energía y Ambiente también se encuentran disponibles los requisitos y la información necesaria para completar correctamente el trámite: https://energia.rionegro.gov.ar

Podrán solicitar el beneficio los hogares de Bariloche que no cuenten con gas de red ni gas a granel, tengan DNI con domicilio en la ciudad, residan en vivienda única y acrediten ingresos netos por debajo de la canasta básica total, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

Quienes necesiten realizar consultas pueden comunicarse por WhatsApp a los números 294 4634059 y 299 6918932. Además, hay atención presencial en Onelli 1450, 1° piso, de lunes a viernes, de 9 a 14.

Avanza la organización en otras localidades

En el resto de las localidades donde habitualmente también se distribuyen garrafas, la información podrá consultarse de manera presencial en las áreas de Desarrollo Humano de cada municipio. Mientras tanto, la Provincia continúa trabajando en ajustes logísticos para iniciar la distribución de garrafas en junio.