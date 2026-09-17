Horror y drama en General Roca: ya son dos los muertos por el feroz tiroteo

El violento episodio se produjo en la zona norte de la ciudad y la nueva víctima fatal tenía 29 años. Qué se sabe del caso.

La violencia urbana cobró una nueva víctima fatal en General Roca . Luego de permanecer internado durante siete días en la unidad de terapia intensiva del Hospital Francisco López Lima, murió Maximiliano Andrés Iraira , el joven de 29 años que había sufrido un impacto de bala en la cabeza durante la sangrienta seguidilla de ataques armados registrada el pasado 10 de septiembre.

A pesar de los esfuerzos del cuerpo médico, el cuadro de Iraira era extremadamente crítico y con lesiones cerebrales irreversibles producto del proyectil ingresado. Finalmente, las autoridades sanitarias confirmaron su deceso en las primeras horas de la madrugada de este jueves.

El sangriento suceso tuvo lugar en el marco de una noche trágica e inusual violencia armada en la zona norte de Roca. En esa misma jornada, Mauricio Molinez , un joven de 19 años, también fue alcanzado por disparos de arma de fuego en el torso dentro de una vivienda ubicada en la calle Rivadavia al 4300 y perdió la vida al poco tiempo de ingresar al nosocomio regional.

En forma simultánea, o con escasa diferencia horaria, se reportaron múltiples ráfagas de tiros en la intersección de las calles Don Bosco y Colón, así como en las inmediaciones del barrio Tiro Federal y zonas aledañas, causando pánico entre los vecinos del sector. Fue allí donde hallaron gravemente herido a Iraira.

La investigación marcha sin detenidos

Tras el fallecimiento del joven, el Ministerio Público Fiscal modificó la carátula de las actuaciones y se encuentra coordinando diligencias bajo la carátula de homicidio.

Las brigadas policiales y peritos del Gabinete Criminalístico realizaron levantamientos de rastros, secuestro de vainas servidas y revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona. La policía de Río Negro, en verdad, ya realizó varios procedimientos alrededor de este brutal ataque ocurrido a tan solo metros de la cárcel provincial de General Roca.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el crimen de Iraira, y los investigadores intentan determinar con precisión el móvil de la agresión y si existía alguna relación entre las distintas balaceras que sacudieron la tranquilidad de la comunidad valletana.