El certamen se realizará el 26 y 27 de septiembre y estará organizada localmente por la Asociación Civil Amigos del Folklore, con Natalia Vega como delegada de la Sede Bariloche.

Bariloche será sede del Pre Cosquín y abre la convocatoria a artistas de todo el país.

Bariloche volverá a formar parte del camino hacia el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín . El certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín se desarrollará el próximo 26 y 27 de septiembre en la localidad rionegrina.

La competencia se desarrollará en el Gimnasio Municipal Nº 3 ''Alberto Gabriel Icare'' y estará organizada localmente por la Asociación Civil Amigos del Folklore , con Natalia Vega como delegada de la Sede Bariloche.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el sábado 5 de septiembre y está dirigida a artistas de la región y de distintos puntos del país. Quienes resulten seleccionados en esta instancia tendrán la posibilidad de avanzar hacia el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2027 y, eventualmente, llegar al escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina.

Una nueva categoría para recuperar la tradición oral

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de Expresión Oral Folklórica, dentro del área de música.

La categoría permitirá la participación de narradores costumbristas, recitadores, decidores y relatores populares, con el objetivo de recuperar historias, personajes, voces y memorias propias de las distintas regiones del país.

Desde la organización destacaron que la incorporación representa una manera de poner en valor la tradición oral en un contexto atravesado por la digitalización, reconociendo a la palabra como una herramienta de transmisión de memoria, identidad y pertenencia.

Una de las encargadas de la organización expresó: ''La cultura también se expresa a través de la palabra'' y destacó así la nueva categoría y el acompañamiento institucional para que Bariloche vuelva a contar con una sede del certamen.

Se termina el mes de mayo con propuestas para todos los públicos en Cipolletti. Raúl Sanchez

Una oportunidad para los artistas rionegrinos

El secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile, destacó el carácter federal del Pre Cosquín y las oportunidades que representa para los artistas de la provincia.

En ese sentido, remarcó que contar con una sede en la ciudad permite acercar una instancia de selección a artistas que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para afrontar los costos de traslado hacia otras regiones.

Durante la edición 2025 participaron más de 400 artistas. Según destacaron desde la organización, la experiencia no solo permitió generar oportunidades de proyección, sino también fortalecer espacios vinculados con la formación y la identidad cultural.

La realización del certamen también cuenta con el acompañamiento de distintos organismos estatales. Desde el Concejo Municipal, Matías Pellegrini valoró la articulación entre los diferentes niveles del Estado para sostener una propuesta vinculada con la cultura y la construcción de ciudadanía.

Por su parte, Martín Iriarte destacó el trabajo conjunto con la Asociación Civil Amigos del Folklore y el acompañamiento a quienes llevan adelante la propuesta en la ciudad.

¿Quiénes pueden participar?

La Sede Bariloche recibirá propuestas en distintas disciplinas y categorías:

Solista vocal.

Dúo vocal.

Conjunto vocal.

Solista instrumental.

Conjunto instrumental.

Canción inédita.

Solista de malambo masculino.

Solista de malambo femenino.

Conjunto de malambo.

Pareja de baile tradicional.

Pareja de baile estilizada.

Conjunto de baile folklórico.

Expresión Oral Folklórica.

Para acceder al reglamento y conocer los requisitos de participación, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2944 4716040 o 2944 693112, escribir al correo [email protected] o consultar el Instagram @precosquinsedebariloche.