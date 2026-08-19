El crudo testimonio y firme planteo de la cordillerana que pide la eutanasia

Padece una cruel enfermedad y lucha para que todos "partan en paz", de este mundo. "No me estoy rindiendo, pero Dios no quiere ver sufrir a nadie", afirma.

Padece una cruel enfermedad y lucha para que todos "partan en paz", de este mundo.

Rebeca Fideleff tiene 54 años, vive en la región cordillerana, al límite con Río Negro , desde hace más de tres décadas y desde hace cinco años enfrenta un cáncer de colon metastásico . Mientras se prepara para iniciar un nuevo esquema de quimioterapia y terapia dirigida, desde Epuyén , Chubut, encabeza una intensa campaña pública que busca abrir un debate de fondo en el Congreso de la Nación para legalizar la eutanasia en la Argentina.

A través de una petición que inició en la plataforma Change.org y de la página de Facebook “Por la eutanasia legal en Argentina” , la iniciativa ya sumó cerca de 28.000 firmas y adhesiones de personas de distintos puntos del país, posicionando el tema en la agenda pública nacional.

Pese al avance de su diagnóstico, Fideleff aclara que su reclamo no obedece a una urgencia personal inmediata , sino a la búsqueda de un derecho garantizado para el futuro y para quienes transitan etapas críticas e irreversibles.

“Hoy no estoy pidiendo la eutanasia para mí”, remarcó, al tiempo que explicó sus motivaciones: “Estoy enfrentando al cáncer de colon hace cinco años, pero pienso que en un futuro me puede pasar a mí. Entonces, ¿por qué no empezar a luchar hoy para cuando me pase y por qué no luchar hoy por quienes lo están necesitando?”.

La vecina cordillerana busca visibilizar la realidad cruenta que viven muchos pacientes oncológicos en las fases terminales de la enfermedad: “Hay muchas personas, muchos pacientes oncológicos que están atravesando las últimas etapas de esta enfermedad, cuando el cáncer causa dolor”, sostuvo a Radio Seis, insistiendo en que el objetivo principal es garantizar que “no prolonguen el sufrimiento de una persona”.

Fe, espiritualidad y el derecho a partir en paz

Uno de los aspectos más profundos de su mensaje interpela directamente los prejuicios éticos y religiosos que suelen rodear el debate sobre la muerte digna y la eutanasia. Lejos de situarse en una vereda contrapuesta a las creencias religiosas, Rebeca integra su fe dentro de su pedido de empatía y humanidad.

“Soy una persona de fe y sé que Dios no nos quiere ver sufrir”, expresó categóricamente. Y agregó: “Si tenemos esa medicina disponible y en otros países se pudo hacer, creo que quizás Dios tiene un propósito conmigo y sea iniciar esta lucha para aliviar el sufrimiento de todas estas personas”.

Para Fideleff, la legislación debe contemplar procedimientos estrictos y acompañamiento profesional para quienes decidan acceder al procedimiento en situaciones extremas: “Esto es para el que la quiera tomar, para quien firme un consentimiento para partir de este mundo desde el dolor”, puntualizó, remarcando que el único fin es “partir en paz”.

Un debate necesario en el Congreso

La contundente respuesta que obtuvo en redes sociales y en la recolección de firmas superó las expectativas iniciales de la propia impulsora.

“Nunca pensé cuando empecé esto que iba a tener tanto acompañamiento. Yo buscaba visibilizar el tema, pero hoy siento que soy la voz de las personas que sufren, compañeros míos de oncología”, reflexionó.

Fideleff insiste en que el tema debe abordarse sin tabúes y exige que los legisladores nacionales asuman el compromiso de discutir una normativa marco que defina condiciones, controles y requisitos rigurosos para la muerte médicamente asistida.

“Hay muchos pacientes terminales que están necesitando este derecho y quizás me tocó ser la voz para luchar por la eutanasia legal”, amplió, reafirmando que el cáncer en sus instancias finales no debe restar dignidad ni imponer un dolor evitable en el final de la vida.

Consultada respecto a qué sería descansar en paz para ella dijo que “sería irme a los brazos de mi papá y de mi abuela, irme para allá, eso es descansar en paz y que mis hijos puedan cerrar este capítulo diciendo, se fue tranquila, pudimos despedirnos, se va a otro lugar donde va a estar mejor, nos vamos a la eternidad, es el descanso de cada uno, reconfortada en que voy a volver a ver a mis seres queridos y toda esa espiritualidad que uno desarrolla cuando habla de estos temas”.

Para quienes puedan colaborar con algún recurso, el alias es: rebeca.128.callo.mp