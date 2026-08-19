"Es la ruta de la muerte": Catriel llevó el reclamo por la 151 al Congreso

La intendenta Daniela Salzotto expuso ante la comisión de Obras Públicas de Diputados, criticó a Vialidad Nacional y anunció que avanzará en medidas judiciales.

El reclamo por la Ruta 151 en el tramo Catriel, llegó al Congreso de la Nación.

La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió este martes para evaluar el estado del Sistema Vial Integrado (SisVial). Entre los expositores convocados, la intendenta de Catriel , Daniela Salzotto , llevó al recinto la crítica situación de la Ruta Nacional 151 .

Salzotto describió a Catriel como " la puerta norte de la Patagonia ", pero remarcó que hoy se la recibe con una ruta fragmentada e intransitable. La funcionaria advirtió que el tramo se conoce entre los vecinos como " la ruta de la muerte " por la cantidad de accidentes fatales registrados.

La intendenta estuvo acompañada por autoridades de localidades pampeanas cercanas, que atraviesan el mismo abandono estatal. Según datos aportados por el sindicato de camioneros, unos 2.000 camiones circulan a diario por la Ruta 151 entre Mangrullo, Entre Ríos y Añelo, en pleno corredor de Vaca Muerta .

La jefa comunal cuestionó el destino de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles que pagan esos transportes. Sostuvo que ese dinero debería derivarse al fideicomiso vial y garantizar autopista y mantenimiento permanente en las rutas 151 y 22.

Reclamo histórico sin respuestas concretas

La funcionaria relató que viene reclamando mejoras desde hace 15 años, sin diálogo efectivo con gestiones nacionales anteriores. Recordó que se avanzó en tramos entre Cipolletti y el kilómetro 102, pero que el sector más crítico del recorrido quedó sin intervención.

También cuestionó el anuncio reciente de reparaciones "en caliente" en lugar de trabajos en frío, calificándolo de solución cosmética. Advirtió que un pavimento así no resiste el tránsito diario de camiones pesados que exige la actividad hidrocarburífera de la región.

Salzotto denunció que los trabajadores de Vialidad Nacional no reciben viáticos ni indumentaria de seguridad adecuada para las tareas en la ruta. Contó que el municipio de Catriel debió aportar materiales propios para asistir operativos, pese a no ser su jurisdicción directa.

La intendenta remarcó además que la localidad carece de infraestructura hospitalaria de alta complejidad. Los pacientes graves deben trasladarse 300 kilómetros, lo que agrava el riesgo en una ruta que ya de por sí resulta peligrosa para circular.

Emergencia vial declarada por el Concejo Deliberante

En las últimas horas, el Concejo Deliberante de Catriel declaró la emergencia en seguridad vial, sumada a la ya vigente emergencia por el estado de la ruta nacional. Salzotto adelantó que evaluará acciones individuales ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

La funcionaria es parte del amparo judicial presentado junto al gobernador de Río Negro por la situación de las rutas provinciales. Convocó además a sumarse a los operativos preventivos que se realizan cada 26 de julio en memoria de las víctimas viales.

Salzotto cerró su exposición pidiendo mayor articulación entre los municipios afectados por el corredor de Vaca Muerta. Sostuvo que los intendentes se convirtieron en "la caja de resonancia" de un reclamo que, según remarcó, no puede seguir esperando definiciones.