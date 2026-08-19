El embajador de Italia visitará Río Negro: el motivo de su llegada

Su visita será en marco de reuniones con empresarios de la ciudad de Bariloche.

La Asociación Italiana de Bariloche confirmó la llegada del diplomático a la región Patagónica para este jueves 20 y viernes 21 de agosto.

Desde la entidad destacaron que el arribo del diplomático , entre otras cosas, se vincula con “la relevancia que la italianidad tiene en el tejido educativo, económico y cultural de la ciudad”.

Cabe señalar que el embajador estará acompañado por el cónsul general de Italia en Bahía Blanca , Nicola Bazzani.

Durante su estadía en Bariloche, está previsto que Fabrizio Nicoletti sea parte de un encuentro en el Instituto ''Dante Alighieri'', donde también estará el intendente Walter Cortés.

Además, la agenda del representante de Italia incluirá reuniones con empresarios locales.

Nicoletti asumió el cargo de embajador en la Argentina el 13 de noviembre de 2025, tras haberlo sido en Panamá. Anteriormente, se había desempeñado en ese cargo en Kuwait.

Argentina e Italia: dos países hermanos

En su visita a la provincia de Buenos Aires, el embajador definió a Italia y Argentina como “dos países hermanos, pero hermanos de verdad” y resaltó el peso de la comunidad italiana en la historia y el desarrollo de la República Argentina.

El embajador también se reunió con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Días atrás, Natalio Mario Grinman, presidente de la (CAC), recibió al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti y al vicejefe de Misión y agregado comercial, Dario Savoriti.

En este marco, se dialogó acerca del proceso de transformación que atraviesa la economía argentina y se convino en la importancia de continuar promoviendo el desarrollo del comercio exterior y la integración del país con los mercados internacionales.

Consultado sobre las grandes inversiones previstas en el país, entre ellas los proyectos energéticos vinculados a empresas italianas, Nicoletti planteó la necesidad de contar con previsibilidad a largo plazo. ''Los empresarios italianos están buscando una estabilidad jurídica. Cualquier empresario del mundo necesita estabilidad jurídica'', afirmó, aunque aclaró que su planteo no buscaba intervenir en la política interna argentina.

El intercambio bilateral de bienes entre Argentina e Italia, medido en dólares corrientes, se incrementó 79% entre 1993 y 2025. Las exportaciones de Argentina hacia Italia mostraron una contribución al crecimiento del intercambio bilateral del 50,1%. De esta forma, las ventas argentinas se incrementaron 116%, a una tasa anual que ascendió al 2,4% en dicho período.

Por su parte, las importaciones desde Italia explicaron un 49,9% del alza del comercio bilateral, creciendo un 59%, lo que representa una tasa promedio del 1,5% anual. Durante 2025, el intercambio comercial entre Argentina e Italia fue de 2654 millones de dólares, una suba del 9,8% con respecto a 2024.