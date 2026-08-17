Increíble postal de la nevada en la Línea Sur y el enorme gesto de solidaridad de un poblador rionegrino

La intensa nevada que afecta a distintos sectores de la Línea Sur de Río Negro dejó postales de enorme esfuerzo y solidaridad entre los pobladores rurales.

Increíble postal de la nevada de línea sur y el enorme gesto de solidaridad de un poblador rionegrino

En medio de una intensa nevada en el departamento de Ñorquinco , un poblador de El Portezuelo protagonizó una conmovedora muestra de solidaridad rural. Sin importar el peligro ni el frío extremo, montó su caballo y atravesó caminos tapados por acumulación de nieve —que en varios sectores superaban los 90 centímetros— para llegar hasta Arroyo Las Minas con un único objetivo: verificar el estado de salud de su vecino.

El gesto fue dado a conocer por el gobernador, Alberto Weretilneck , quien compartió las imágenes del trayecto: "Un esfuerzo enorme, en condiciones muy difíciles, simplemente para llegar y asegurarse de que estuviera bien", destacó el mandatario sobre la actitud del criollo.

La publicación no solo refleja la empatía de los pobladores cordilleranos frente a las adversidades climáticas, sino también la realidad de las comunidades rurales en época invernal, donde la empatía vecinal es fundamental mientras la Provincia continúa desplegando operativos para asistir y acompañar a los parajes más golpeados por el temporal.

Ante esta situación, desde el Gobierno de Río Negro se desplegaron operativos en distintos puntos de la Línea Sur, con tareas destinadas a asistir a las familias y facilitar el acceso a los parajes más afectados por la acumulación de nieve.

El Tren Patagónico y el Ministerio de Salud coordinan el envío de insumos a hospitales

El pasado viernes 14 de agosto partió desde Viedma un vagón del Tren Patagónico con insumos médicos y hospitalarios esenciales para los centros de salud de la Costa Atlántica y la Región Sur. El operativo, impulsado por el Ministerio de Salud de Río Negro junto a la empresa estatal, formó parte del trabajo sostenido durante todo el año para garantizar el abastecimiento en el territorio.

La distribución alcanzó de forma directa a los hospitales de San Antonio Oeste, Las Grutas, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu.

Esta acción conjunta permite optimizar los recursos logísticos del Estado provincial y garantizar la equidad en el acceso a la salud, conectando la capital provincial con el resto de la provincia.

La utilización de la red ferroviaria constituye un canal estratégico para el traslado de grandes volúmenes de carga hospitalaria, reforzando el stock de los establecimientos públicos.

Desde la cartera sanitaria provincial destacaron la constante colaboración del personal de Tren Patagónico para concretar este despliegue, reafirmando el compromiso del Gobierno de Río Negro con el fortalecimiento continuo del sistema público de salud en todo el territorio provincial.