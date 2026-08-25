La cocaína lideró las consultas por consumos problemáticos en Río Negro

El Alto Valle concentró la mayor proporción de consultas por consumos problemáticos, evidenciando una tendencia preocupante en la provincia.

La cocaína lideró las atenciones por consumos problemáticos en el primer semestre de Río Negro.

Un informe del Ministerio de Salud provincial reveló que se registraron 3.416 atenciones y 26.554 prestaciones entre enero y junio de este año, con predominio de la cocaína y el alcohol entre las sustancias motivo de consulta.

El Observatorio de Consumos Problemáticos de Río Negro presentó su informe semestral correspondiente al período enero-junio de 2026. El documento sistematiza las intervenciones realizadas por los Dispositivos Territoriales y los Centros de Atención y Abordaje Integral, conocidos como CRAIA .

Durante ese lapso se registraron 3.416 atenciones en toda la provincia, a partir de las cuales se efectuaron 26.554 prestaciones. La mayoría fueron presenciales, con 21.080 intervenciones, seguidas por 4.701 telefónicas, 660 virtuales y 113 domiciliarias en distintas localidades rionegrinas.

El promedio alcanzó casi ocho prestaciones por persona atendida. Ese dato, según el Observatorio, confirma que los dispositivos sostienen procesos terapéuticos continuos en el tiempo, en lugar de limitarse a consultas aisladas o esporádicas.

La cocaína, la sustancia más consultada

Entre las sustancias analizadas, la cocaína se posicionó como la principal motivo de consulta, con 1.183 registros durante el semestre. La siguió el alcohol, con 967 menciones, consolidando ambas como las de mayor demanda asistencial.

En tercer lugar apareció la marihuana, con 637 registros, y luego el tabaco, con 431 menciones. Estos números confirman que las sustancias legales también mantienen un lugar relevante entre los motivos de consulta en los dispositivos rionegrinos.

Con menor frecuencia se registraron 176 consultas por crack, 102 por psicofármacos y 55 por éxtasis o LSD. Entre las conductas problemáticas, el informe contabilizó 56 casos de juego problemático y 16 vinculados al consumo de pornografía.

El policonsumo, definido como el registro de dos o más sustancias en una misma persona, alcanzó al 58,3% de quienes brindaron información. Ese patrón se consolidó como predominante entre la población atendida en el semestre.

El consumo de alcohol fue la segunda causal dentro del informe presentado.

Perfil sociodemográfico de la demanda

Del total de atenciones, los varones representaron el 59,2% y las mujeres el 40,3%, mientras que las personas no binarias alcanzaron el 0,5%. El informe destacó que la participación femenina se mantiene significativa y sostenida.

Respecto a la situación laboral, el 41,3% de quienes aportaron datos se encontraba trabajando al momento de la admisión, el 35,2% no tenía empleo y el 17,8% realizaba trabajos ocasionales. Más de la mitad de la población atendida está en situación de vulnerabilidad laboral.

El 65,6% de las personas atendidas manifestó tener hijos o hijas a cargo, lo que evidencia responsabilidades de cuidado que inciden en la organización cotidiana y en la posibilidad de sostener los tratamientos terapéuticos de forma regular.

Distribución territorial y frecuencia de consumo

El Alto Valle concentró la mayor proporción de consultas para todas las sustancias analizadas, con porcentajes que oscilaron entre el 45,8% para alcohol y el 76,7% para la categoría de otras conductas registradas.

La Zona Andina se ubicó como la segunda región con mayor volumen de registros, especialmente en alcohol, crack y cocaína. El tabaco, por su parte, mostró la mayor centralización territorial en el Alto Valle.

En cuanto a la frecuencia de consumo, el 42,8% de las personas manifestó no estar consumiendo al momento del registro. El 25% indicó hacerlo más de una vez por semana y el 16,9% refirió consumo diario.

Internaciones y lista de espera

El informe también reveló que 58 solicitudes de internación permanecían en lista de espera al cierre del período, un dato que el Observatorio señaló como indicador de demanda sostenida sobre los dispositivos residenciales disponibles.

Durante el semestre se registraron 66 seguimientos de internaciones y se efectuaron 2.579 prestaciones vinculadas a esa modalidad. El perfil de quienes requirieron esta instancia mostró alta prevalencia de policonsumo y complejidad clínica.

En materia de prevención, se realizaron 1.541 actividades preventivas y promocionales que alcanzaron a 19.958 personas en toda la provincia. La Zona Atlántica concentró la mayor cantidad de acciones desarrolladas en el semestre.

El informe concluyó que la agenda de política pública debe sostener una mirada interseccional, generacional y territorial, priorizando la formación de equipos interdisciplinarios y la diversificación de las modalidades de atención disponibles.

Ante una emergencia por consumo problemático contactarse al 911. Por consultas y acompañamiento en Cipolletti: (299) 4011110. Si requerís atención por problemáticas de salud mental: 0800 999 0091, linea gratuita las 24 horas.