Consumos problemáticos realizó más de 3500 intervenciones: cocaína, la sustancia más consumida

Los Centros de Abordaje Integral de las Adicciones de Río Negro realizaron 2.409 atenciones presenciales, 1.028 telefónicas, 92 virtuales y 23 domiciliarias durante febrero.

En relación con las sustancias más consumidas, la cocaína encabeza los registros con el 39,1% de los casos, seguida por el alcohol con el 22,8%.

Durante febrero, la red provincial de atención a las adicciones de Río Negro realizó 3.552 prestaciones vinculadas al acompañamiento y tratamiento de consumos problemáticos , según el informe oficial. Los datos también revelan que la cocaína fue la sustancia más consumida entre las personas atendidas, seguida por el alcohol.

El relevamiento fue elaborado por el Observatorio de Consumos Problemáticos a partir de las intervenciones registradas en los Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones (CRAIA) y en los dispositivos territoriales que integran el programa provincial dependiente del Ministerio de Salud.

De acuerdo con el informe, durante el período analizado se concretaron 627 atenciones directas , que derivaron en un total de 3.552 prestaciones orientadas al acompañamiento y tratamiento de personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.

merca Cocaína, la sustancia más consumida.

En relación con las sustancias detectadas en las consultas, la cocaína encabeza los registros con el 39,1% de los casos, seguida por el alcohol con el 22,8%. Más atrás aparecen la marihuana (12,7%) y el tabaco (8,8%), mientras que en menor proporción se identificaron consumos de crack, psicofármacos y éxtasis.

La cocaína, la sustancia más consumida

El reporte también detalla que 2.409 prestaciones fueron presenciales, mientras que 1.028 se realizaron de forma telefónica, 92 mediante modalidad virtual y 23 a través de intervenciones domiciliarias, estrategias que buscan ampliar el acceso a los servicios de asistencia.

consumo-problematico La segunda sustancia más consumida es el alcohol.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor cantidad de intervenciones se concentra en el Alto Valle, la Zona Atlántica y la Zona Andina, regiones que presentan mayor densidad poblacional y mayor presencia de dispositivos de atención dentro de la red provincial de abordaje de las adicciones.