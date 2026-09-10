El operativo había comenzado en agosto, pero quedó inconcluso. Ahora un juez ordenó avanzar sobre el sector ocupado por la lof Kinxikew.

La Justicia ordenó completar el desalojo mapuche que quedó a medias en un predio de Villa La Angostura.

El conflicto por un predio de 625 hectáreas ubicado entre Bariloche y Villa La Angostura tendrá un nuevo capítulo judicial. El juez Francisco Astoul Bonorino libró un mandamiento para continuar con el desalojo que había quedado inconcluso el pasado 19 de agosto .

La medida apunta a restituir a su propietaria, María Cristina Broers , el sector ocupado por integrantes de la familia Quintriqueo , pertenecientes a la lof Kinxikew .

El espacio en disputa se encuentra sobre una de las márgenes de la Ruta Nacional 40 y forma parte del lote pastoril 42, cuya titularidad dominial, según consta en el expediente, está en manos de Broers desde 1969 .

El desalojo que no pudo completarse

El 19 de agosto, efectivos de la Policía de Neuquén, junto con personal de la fuerza especial GEOP, llevaron adelante un operativo y desalojaron una de las fracciones del predio, ocupada por la lof Melo.

Sin embargo, cuando los efectivos se disponían a avanzar sobre la fracción restante, la presencia de menores en el lugar y la falta de funcionarios de organismos vinculados a minoridad impidieron completar la medida.

Ahora, Astoul Bonorino ordenó ejecutar el desahucio pendiente, aunque el nuevo mandamiento todavía no establece una fecha para el operativo.

Un conflicto que lleva 15 años en la Justicia

La disputa judicial comenzó en 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron al predio sin autorización. Según la denuncia de la propietaria, también le impidieron acceder al lugar.

A comienzos de 2012, Broers denunció formalmente la usurpación del lote pastoril, de unas 625 hectáreas.

Con el paso de los años, integrantes de la familia Quintriqueo se incorporaron a la ocupación y conformaron la comunidad identificada como lof Kinxikew.

Desde entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales. Según los antecedentes mencionados en la causa, más de 15 jueces avalaron la restitución del inmueble a su propietaria, mientras que los planteos realizados por las defensas fueron rechazados.

La movilización tras el primer desalojo

Poco después del operativo del 19 de agosto, alrededor de 50 vehículos llegaron hasta el predio para expresar su respaldo a las comunidades mapuches involucradas en el conflicto.

La zona en disputa es atravesada por la Ruta Nacional 40. La lof Melo ocupaba un sector cercano al perilago, sobre la costa del lago Nahuel Huapi, mientras que la nueva etapa del procedimiento judicial se concentrará en el sector opuesto del predio.

La defensa había informado que el desalojo estaba suspendido

Tras el operativo incompleto, la defensa de las comunidades, ejercida por Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, había informado públicamente que la medida había sido suspendida.

Sin embargo, el nuevo mandamiento firmado por Astoul Bonorino dispone avanzar con la ejecución que había quedado pendiente, por lo que aquella interpretación no se condice con la nueva resolución judicial.

Por el momento, resta conocer cuándo se concretará el próximo operativo y cómo será el despliegue para completar la restitución del sector en conflicto.