Alberto Weretilneck celebró el respaldo de EE.UU. para una inversión histórica en Río Negro

El gobernador destacó la propuesta para financiar con hasta US$ 6.000 millones el proyecto Argentina LNG, que prevé exportar gas de Vaca Muerta desde la costa rionegrina.

El Gobernador de Río Negro celebró las inversiones anunciadas por un banco estadounidense para el proyecto Argentina LNG.

El gobernador Alberto Weretilneck celebró la propuesta de financiamiento de hasta 6.000 millones de dólares presentada por el banco estadounidense EXIM para Argentina LNG , el proyecto que contempla exportar gas proveniente de Vaca Muerta desde la costa de Río Negro.

La iniciativa representa uno de los desarrollos energéticos de mayor escala proyectados para la Patagonia y contempla infraestructura destinada a procesar y licuar el gas antes de enviarlo hacia los mercados internacionales. Para el mandatario, la propuesta constituye un respaldo al camino elegido por la provincia.

Weretilneck sostuvo que el avance también posiciona a Río Negro y Neuquén como dos provincias centrales dentro del nuevo escenario energético. “Nuestro país se proyecta como un protagonista del abastecimiento energético mundial, con Neuquén y Río Negro como motores de esta nueva etapa”, afirmó.

El mandatario rionegrino también valoró la relación entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump, al considerar que ese vínculo puede generar nuevas oportunidades de inversión. En ese contexto, destacó la decisión provincial de competir para que el desarrollo energético se instalara en territorio rionegrino.

La apuesta de Río Negro por quedarse con el proyecto

Uno de los puntos destacados por Weretilneck fue la competencia que mantuvo Río Negro con Bahía Blanca para recibir parte de la infraestructura vinculada al proyecto. El gobernador recordó la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Río Negro no fue elegida por casualidad. Adherimos al RIGI, competimos con Bahía Blanca y defendimos que esta oportunidad quedara en la Patagonia”, señaló el mandatario al referirse a las decisiones adoptadas para atraer el emprendimiento hacia la costa provincial.

En esa línea, agregó: “Lo disputamos y lo conseguimos, porque tenemos los recursos, la capacidad y la decisión política para transformar nuestra historia”. Para el Ejecutivo provincial, el desarrollo energético representa una posibilidad para generar empleo y fortalecer la participación de empresas locales.

Weretilneck también destacó la tarea desarrollada por Horacio Marín al frente de YPF y las gestiones realizadas para obtener respaldo internacional. Consideró que la petrolera tiene un papel estratégico para transformar los recursos disponibles en inversiones y nuevas actividades productivas.

“Su capacidad para desarrollar nuestros recursos y atraer inversiones es fundamental para transformar el potencial de Vaca Muerta en empleo y desarrollo”, expresó el gobernador sobre el papel que tendrá la compañía dentro del proyecto y su búsqueda de financiamiento internacional.

Cómo será el proyecto Argentina LNG

La propuesta de financiamiento fue presentada en Nueva York y está destinada a acompañar el desarrollo de Argentina LNG, iniciativa impulsada por YPF, ENI y XRG. El proyecto prevé infraestructura tanto en tierra como sobre la costa patagónica.

Según la información difundida, el esquema contempla una planta de fraccionamiento terrestre y unidades flotantes de licuefacción. De esta manera, el objetivo es incorporar valor al gas producido en Vaca Muerta antes de concretar su exportación hacia diferentes mercados internacionales.

En ese escenario, Neuquén tendrá un papel central por su producción de gas y el desarrollo alcanzado en Vaca Muerta. Weretilneck destacó que la integración entre ambas provincias permitirá conectar esos recursos con la infraestructura necesaria para alcanzar los mercados externos.

El mandatario consideró que ese proceso puede representar una oportunidad de crecimiento para toda la región patagónica, con Río Negro como punto de salida de la producción y Neuquén como protagonista en la generación del gas que alimentará el complejo exportador.

Empleo local y participación de empresas rionegrinas

En paralelo al desarrollo de la infraestructura, el gobierno rionegrino destacó las herramientas legislativas impulsadas para establecer condiciones para las inversiones y garantizar participación provincial. Entre ellas se encuentra la adhesión al RIGI, que contempla estabilidad e incentivos para grandes emprendimientos.

También se encuentran las leyes de prioridad al empleo rionegrino y de promoción de proveedores, diseñadas para establecer preferencias para trabajadores y empresas radicadas en la provincia ante las oportunidades que puedan surgir alrededor de los nuevos proyectos energéticos.

A ese esquema se suma la ratificación legislativa del acuerdo alcanzado con YPF y Argentina LNG. La intención del Ejecutivo es que el movimiento económico generado por el proyecto alcance a las pymes, genere puestos laborales y produzca recursos destinados a infraestructura y servicios.

“La Argentina saldrá al mundo desde la Patagonia. Nuestro compromiso es que esa riqueza se transforme en trabajo y en una vida mejor para nuestra gente”, afirmó Weretilneck. Y concluyó: “Ese es el rumbo que elegimos y que vamos a seguir defendiendo”.