Quién hace las banderas argentinas que brillan en Cipolletti y en el Mundial 2026

Con Maradona y Messi como principales protagonistas de sus creaciones, varios hinchas y clubes de todo el país lo convocan. De La 69 a la banda albiceleste confían en él.

En las tribunas del Mercedes-Benz Stadium, donde Argentina venció a Egipto, o en las calles de Cipolletti . Trapos de la selección o de La 69 . Con el diseño de Maradona en La Visera, la imagen del Diez junto a Leo Messi o el infaltable recuerdo a los héroes de Malvinas. Las banderas mundialistas que confecciona el aerógrafo Mauel Abarzua desde Torquinst , provincia de Buenos Aires, brillan por estos días en nuestra ciudad y en el Mundial 2026 .

Manuel lleva una década y media plasmando la identidad futbolera y rockera del país. “Pinto hace 15 años con la técnica de aerografía; la verdad es que ya perdí la cuenta, pero bastantes trapos hice” , confiesa en su contacto telefónico con LMC .

Es el autor de los estandartes que se lucen, por ejemplo, en el puesto ambulante instalado en la puerta del supermercado La Anónima de calle Roca , frente al Paseo de la Familia .

Estefania Petrella

Aunque su labor incluye cuadros para salir de la rutina y murales urbanos en paredones de Bahía Blanca (siempre y cuando el caprichoso clima lo acompañe), el corazón de su tarea cotidiana son las banderas por encargo.

De Tornquist a Cipolletti y los estadios del Mundial

El puente entre su taller bonaerense y las tribunas internacionales no fue casualidad, sino el fruto de años de confianza y calidad sostenida. Manuel no trabaja con stock ni envía obras al azar; su modelo es estrictamente bajo pedido. Su reputación lo precede a tal punto que clubes o personajes ligados al fútbol acuden directamente a él.

"Las del Mundial que se ven en Cipolletti me las pidió el vendedor ambulante; me las encargó él por su cuenta. Ya son muchos años de mandarles banderas, yo vendo por encargue", detalla el artista.

El impacto de su arte adquiere una dimensión mágica cuando llega la cita máxima del fútbol. Durante esos meses, el taller se revoluciona. "Siempre para los mundiales salen unos pedidos extras, por ahí me atraso un poquito pero para mí es una locura", relata entusiasmado.

Para Manuel, el verdadero premio no se mide en billetes, sino en la pantalla chica: "Hay 5 o 6 banderas mías que siempre salen en el mundial; me pone muy contento andar buscándolas en la tele".

Entre esas joyas viajeras se destacan un imponente trapo de ocho metros de Cipolletti -con letras de Argentina y el escudo del club (institución con la que hizo sólidos lazos y trabajos tras varios viajes a nuestra ciudad donde tiene familia)-, además de piezas dedicadas a Puan, Bahía Blanca y una icónica bandera de Villa María, Córdoba, que lleva el rostro de Lionel Messi.

Proyector, sopletes y costura familiar

El nacimiento de una obra monumental combina el diseño digital con la manufactura más rústica y precisa. El proceso es estrictamente personalizado. Generalmente, el cliente lo contacta con una idea base:

"Quiero hacer la bandera con la cara de Messi, el nombre de mi pueblo, la ciudad o el barrio". A partir de allí, Manuel se sienta frente a la computadora para armar un boceto a escala digital que simula el resultado final. Una vez que el cliente da el "ok", el living de diseño muta en un taller de soplado y pintura.

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La velocidad de producción es asombrosa: en tan solo uno o dos días, es capaz de pintar una bandera completa. Las herramientas del oficio muestran su ingenio: un proyector para calcar las líneas principales del diseño sobre el lienzo, compresores de aire comunes (de los que se usan habitualmente para inflar bicicletas), aerógrafos de precisión para los detalles más chicos de las miradas o los rostros, y sopletes de mayor caudal para los rellenos de color.

En su criterio estético prima el equilibrio: "Trato de que el diseño abarque la tela, que no queden tantos espacios en blanco pero tampoco sobrecargarlos", analiza.

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Una vez que la pintura se seca, llega la etapa final: la costura y el armado de los bordes. Esta instancia combina el apoyo familiar con la escala industrial. Una parte del trabajo de costura lo hace su madre, Alicia, aportando el cuidado y el cariño hogareño a los trapos que luego aguantarán los traqueteos de las tribunas, mientras que otra parte se deriva a una empresa textil para los formatos que demandan costuras reforzadas de alta resistencia.

Al ser consultado sobre su obra favorita, Manuel no duda: "¿La que más me gustó? Una donde está Messi con el Diego, con el traje, dándole una indicación. Esa me gustó mucho, pero pinté muchas banderas también... Todas tienen algo que me gusta".

Estefania Petrella

Una pasión y el sueño máximo con Messi

Aunque el ambiente futbolero es el motor principal y lo que más mueve su economía diaria, la iconografía popular argentina no se agota en la pelota. El rock nacional es el otro gran pilar que sostiene la demanda en su taller de Tornquist. "Banderas de rock salen siempre; de La Renga y del Indio Solari pinté un montonazo", comenta Manuel. Asimismo, el abanico de pedidos se abre con regularidad hacia sectores de partidos políticos y sindicatos que buscan visibilidad en las calles a través del impacto visual de la aerografía.

En lo personal, Manuel divide sus pasiones futbolísticas. A nivel nacional es reconocido hincha de San Lorenzo, del glorioso Ciclón, mientras que en el pago chico sus colores pertenecen al Club Unión de Tornquist.

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A pesar de haber pintado a decenas de ídolos y de ver sus obras flamear en los estadios más lujosos del mundo, el artista conserva un anhelo humilde y colosal, el mismo que comparte con millones de compatriotas.

Al preguntarle qué le queda pendiente tras haber conquistado las tribunas, concluye con los ojos brillantes: "Que Messi pose con una bandera mía o festeje con ella sería una locura. Conocerlo... y ya me puedo morir tranquilo".

Manuel hace las banderas futboleras más lindas. La suya, a nivel trapos, es La Mano de Dios...

Contacto y catálogo de Manuel

Para ver sus trabajos terminados y procesos de pintura paso a paso, se puede visitar su perfil oficial de Instagram en @manuelaerografia.