Terminó la fiesta y empezó el caos: diez demorados tras los festejos por Argentina en Cipolletti

La mayoría de los implicados estaban alcoholizados y protagonizaron disturbios tras el partido. Hubo daños, enfrentamientos y un amplio operativo con 170 policías.

La Policía de Río Negro desplegó un importante operativo preventivo en cinco localidades del Alto Valle. Foto: Daniela Parra.

La victoria de la Selección Argentina desató una verdadera fiesta en las calles de Cipolletti y otras ciudades del Alto Valle Oeste. Sin embargo, cuando la euforia comenzó a bajar, la tensión ganó terreno y la Policía tuvo que intervenir para controlar distintos incidentes.

El saldo más importante se registró en Cipolletti , donde diez jóvenes fueron demorados en medio de peleas, disturbios y hechos de violencia. Muchos de ellos se encontraban alcoholizados y provocaban enfrentamientos que mantuvieron en alerta a las fuerzas de seguridad durante varias horas.

La Policía de Río Negro desplegó un importante operativo preventivo en Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, Catriel y Campo Grande , con un total de 170 efectivos distribuidos en los principales puntos de concentración.

Desde las primeras horas de la tarde, los uniformados acompañaron las caravanas y los festejos para ordenar el tránsito, prevenir incidentes y garantizar que las familias pudieran celebrar con tranquilidad.

Pese al clima festivo, con el correr de las horas comenzaron a registrarse algunos disturbios, especialmente en Cipolletti.

Diez demorados en Cipolletti

La ciudad concentró la mayor cantidad de intervenciones policiales. Según informó la fuerza, fueron demoradas diez personas. Entre ellas, un adolescente acusado de provocar daños en una vidriera, un adulto por atentado y resistencia a la autoridad y otras ocho personas por intimidación pública, en hechos vinculados con peleas y enfrentamientos entre grupos de jóvenes.

De acuerdo con fuentes policiales, muchos de los involucrados estaban bajo los efectos del alcohol y generaban conflictos en distintos sectores donde continuaban los festejos. La rápida intervención permitió contener cada episodio y evitar que los disturbios se propagaran.

Cinco Saltos también registró un incidente

En Cinco Saltos también hubo intervención policial, aunque el balance fue mucho menor. En esa ciudad solo se produjo la detención de una persona por desorden en la vía pública, un hecho que fue controlado rápidamente y sin mayores consecuencias.

El balance del operativo

Desde la Policía de Río Negro destacaron que el operativo preventivo permitió que miles de vecinos disfrutaran de los festejos por la victoria de la Selección Argentina sin inconvenientes de gravedad.

La presencia de 170 efectivos en las calles posibilitó ordenar las concentraciones, agilizar el tránsito y responder de inmediato ante los pocos incidentes registrados, especialmente en Cipolletti.