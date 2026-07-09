Hizo un canje moto por moto, pero un dato revelador lo llevó a la policía

Parecía un buen negocio mano a mano, pero uno de los participantes resultó damnificado. Se inició una causa para investigar qué pasó. Una pista lleva a Allen.

Un muchacho se presentó en la Policía de J.j. Gómez y entregó una moto. Dijo que la había recibido a cambio de otra, y que era robada.

Un hombre se presentó en la Comisaría 47 de J.J. Gómez y entregó una moto que era robada. Sin embargo, no se hizo cargo del hecho delictivo, sino que manifestó que había sido víctima de una estafa .

Según relató, el rodado lo había recibido en un negocio “mano a mano” que había realizado con otro sujeto de Allen, a quien le había entregado otra moto de su propiedad.

Sin embargo, luego supo que la que había recibido era producto de un hecho delictivo. La operación comercial la había efectuado el sábado 4 de julio último, entre las 5 y las 6 de la tarde, informó el sitio todoroca.com.

El acuerdo establecía que el damnificado, de 29 años de edad, entregaba una Brava de 250 centímetros cúbicos al individuo radicado en Allen, quien a cambio le entregó una TVS de 125 cc.

Todo lo hizo asumiendo de buena fe que la documentación del vehículo se encontraba en condiciones regulares para ser transferida de forma inmediata, se destacó.

Algo no andaba bien

Sin embargo, las sospechas de que algo venía mal las advirtió a principios de esta semana, cuando comenzó los trámites legales para concretar la transferencia a su nombre. Inició averiguaciones y logró ponerse en contacto con quien figuraba en los registros como el propietario original de la moto TVS.

Pero recibió una amarga respuesta: el titular le confirmó que el vehículo le habían robado tiempo atrás. Tras confrontar estos datos y verificar la información mediante publicaciones en las redes sociales, el joven decidió acudir a la sede policial para denunciar la maniobra y deslindar cualquier tipo de responsabilidad penal.

En la pesquisa para confirmar la procedencia del rodado, los efectivos verificaron que los números de chasis y motor de la TVS tenía un pedido de secuestro vigente desde el 29 de septiembre de 2025, emitido por el Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca bajo la carátula de «robo calificado».

La Fiscalía de turno abrió una investigación y dispuso la realización de distintas diligencias para localizar al vendedor, que se sabe que es de Allen. Deberá responder qué responsabilidad tuvo en el entramado.

Atrapan a un menor con una moto robada

En otro hecho con una moto que llamó la atención por la edad del involucrado, sucedió en los últimos días en General Roca durante un control preventivo que realizaba la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

El procedimiento se realizó en la esquina de Islas Orcadas y El Halcón, donde los efectivos detuvieron la marcha de una Honda Navi 110 cc para identificar a sus dos ocupantes y verificar la documentación del rodado.

Las primeras averiguaciones revelaron que son dos adolescentes de 14 años, pero además descubrieron que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada días atrás en la localidad de Stefenelli.

Ante esa situación, el vehículo fue secuestrado y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

En cuanto a los menores, la Fiscalía dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que supervisó el procedimiento para garantizar sus derechos.

Tras completarse las diligencias, ambos adolescentes fueron entregados a sus respectivas madres. Además, se constató que se encontraban en buen estado de salud.