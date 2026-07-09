Netflix estrenó una película basada en una historia real que emociona a todos: dura poco más de dos horas

La plataforma sumó un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial que reconstruye una impactante historia de amor nacida en un campo nazi.

La producción llegó a la plataforma el 3 de julio de 2026.

Netflix volvió a renovar su catálogo con una película que ya empieza a captar la atención de los suscriptores. Se trata de "Bau, artista en guerra" , un drama romántico inspirado en una historia real que transcurre durante el Holocausto y que tiene como eje una historia de amor capaz de sobrevivir al horror.

La producción llegó a la plataforma el 3 de julio de 2026 y, en pocos días, comenzó a instalarse entre las recomendaciones por su fuerte carga emotiva.

La película está inspirada en la vida de Joseph y Rebecca Bau , una pareja judía que se conoció durante la Segunda Guerra Mundial y desafió las terribles condiciones impuestas por el régimen nazi.

Según la sinopsis oficial de Netflix, "un artista y una enfermera judíos se conocen en un campo de concentración nazi y arriesgan sus vidas por el amor", en una historia que combina drama, esperanza y supervivencia.

Con una duración de 2 horas y 10 minutos, el film reconstruye el vínculo entre ambos mientras luchan por mantenerse con vida en uno de los períodos más oscuros de la historia.

El episodio real que marcó la película

Uno de los momentos más conmovedores de la producción recrea un hecho que ocurrió realmente: la boda de Joseph y Rebecca dentro del campo de concentración de Plaszow.

Ese acontecimiento se convirtió en el corazón de la historia y refleja cómo el amor y la esperanza lograron abrirse paso incluso en un escenario atravesado por la persecución, la violencia y el miedo.

El elenco de "Bau, artista en guerra"

La película cuenta con las actuaciones de:

Emile Hirsch.

Inbar Lavi.

Josh Zuckerman.

Yan Tual.

Eugene Lipinski.

Josh Blacker.

Edward Foy.

Chris Cope.

Adam Tsekhman.

Una de las nuevas recomendaciones de Netflix

Si bien la crítica especializada dejó opiniones divididas, "Bau, artista en guerra" consiguió despertar un fuerte interés entre los usuarios de Netflix gracias a la combinación de romance, hechos reales y una historia de superación ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

Para quienes buscan películas basadas en historias reales y con una fuerte carga emocional, esta nueva incorporación se perfila como una de las propuestas más destacadas del catálogo en julio.