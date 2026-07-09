Histórico: el Michi Michi ya cuenta con su entrada formal y garantiza conexión con la ciudad

Durante décadas, los vecinos cruzaban sobre tablones precarios y los bomberos nunca lograban llegar al sector. Esa deuda quedó saldada.

Los vecinos del barrio Michi Michi en Cipolletti ya cuentan con acceso formal, tras la inauguración del puente.

El acto central por el Día de la Independencia en Cipolletti tuvo como escenario un barrio con historia propia. Bajo la premisa de "hacer patria en cada rincón", las autoridades eligieron el barrio Michi Michi para inaugurar una obra esperada durante generaciones.

El intendente Rodrigo Buteler remarcó que la obra salda una deuda histórica con la comunidad. "Hay obras que hacen la diferencia en cuanto a reclamos históricos y deudas pendientes que teníamos con la comunidad cipoleña", expresó el jefe comunal a LM Cipolletti.

Según relató Buteler, el barrio solo contaba antes con un puente artesanal de tablones y durmientes de madera para cruzar el canal. "Cada tres o cuatro meses estaba el reclamo de los vecinos permanentemente", recordó, al describir años de gestiones informales para sortear el obstáculo natural.

El mandatario fue contundente al explicar el riesgo que corrían las familias del sector. "Si tenías una emergencia, un incendio del otro lado del canal, estabas condenado a que se te queme todo hasta que pueda pasar una tragedia", advirtió sobre la falta de acceso vial.

Estefania Petrella

Una estructura pensada para la seguridad y la durabilidad

El nuevo puente presenta más de 9 metros de ancho, con doble mano habilitada para agilizar el tránsito vehicular. La medida busca garantizar fluidez tanto para vecinos como para servicios de emergencia que antes no podían ingresar al sector.

La estructura anterior era precaria e insegura, motivo por el cual el municipio decidió reemplazarla íntegramente. Se incorporaron alcantarillas construidas con caños de polietileno de alta densidad (PEAD), pensadas para ofrecer mayor seguridad y durabilidad frente al paso del tiempo.

La obra consistió en una alcantarilla ejecutada sobre el canal de riego terciario y cuaternario, con una losa protectora de 15 centímetros de espesor. Además, se realizó un hormigonado lateral que refuerza la resistencia estructural del cruce ante crecidas o uso intensivo.

Todo el proceso constructivo fue llevado adelante íntegramente por administración municipal, sin intervención de contratistas externos.

Estefania Petrella

Una obra que se suma al plan integral en la ciudad

Buteler enmarcó la inauguración dentro de una estrategia más amplia de obras que alcanza a toda la ciudad. Mencionó las conexiones de gas en Labraña y Puente 83, el alumbrado LED y los trabajos en la Isla Jordán como parte de un mismo plan.

"Nuestro plan de obra pública hoy integra todos los barrios de la ciudad y todos tienen una obra que transforma sus vidas para siempre", sostuvo el intendente. Citó además las 700 cuadras de asfalto y el playón de Costa Norte como ejemplos de esa política.

El funcionario detalló que el barrio reúne cerca de 90 familias en una zona alejada del casco céntrico. "Si uno no tiene un barrio accesible, iluminado, seguro, con un puente donde pueda pasar bomberos, realmente estabas viviendo en el siglo pasado", graficó sobre la situación previa.

Buteler también vinculó la jornada con operativos de seguridad recientes en la zona. Recordó que, a pocas cuadras del lugar, se demolió esta semana un aguantadero y se recuperaron tres motos robadas junto a la Policía, dentro del plan conjunto contra el narcotráfico con la provincia.

Estefania Petrella

El testimonio emocionado de una vecina histórica

Natalia, vecina del barrio desde hace años, describió el crecimiento paulatino de la comunidad. "Este lugar fue muchas veces vía de escape cuando había cortes o emergencias", explicó visiblemente conmovida durante el acto.

La vecina remarcó que los cruces anteriores fueron obra de los propios habitantes. "Nuestro barrio fue siempre silenciado, nunca se nos escuchó, había que golpear muchas puertas y hoy es un gran logro", afirmó entre lágrimas ante los presentes.

"Muchas veces no ingresaban bomberos, no ingresaba nada esencial, y los mismos vecinos se tenían que encargar de apagar los incendios", relató Natalia. Cerró agradeciendo el trabajo conjunto entre autoridades y la comunidad organizada del sector.

Estefania Petrella

Bomberos Voluntarios celebraron poder ingresar al barrio

Rubén Vena, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, acompañó la inauguración y valoró el impacto directo en su tarea diaria. "En cualquier momento no íbamos a lograr pasar, y ahí adentro viven seres humanos", subrayó con emoción.

Vena destacó que decisiones políticas puntuales pueden transformar realidades concretas. "Con una pequeña decisión, se le cambia la vida a los vecinos, y ahí estamos nosotros para colaborar, igual que la Policía y las ambulancias", afirmó.

El presidente de la Asociación cerró sus palabras sumándose al festejo colectivo del barrio. "La verdad me aúno al festejo de todos los vecinos", expresó, en sintonía con la emoción que atravesó todo el acto oficial de este 9 de julio.

Estefania Petrella

Día de la Independencia

El acto central, luego de la inauguración del puente, se trasladó al centro comunitario dentro del barrio. Allí, los vecinos compartieron la lectura de palabras alusivas por parte de una vecina histórica, además de celebrar la independencia con bailes folklóricos.

Participaron además de los vecinos, miembros del gabinete municipal, legisladores provinciales y fuerzas de seguridad.