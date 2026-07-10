Salió de la cárcel y volvió a robar: cayó la mechera que tenía de punto a los comercios de Cipolletti

Una mujer que había cumplido recientemente una condena de prisión por cometer robos con la modalidad de mechera , de manera reiterada, fue acusada por delitos similares por lo que, en la misma audiencia, se le impuso 45 días de prisión preventiva para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal.

Según la Fiscal adjunta Laura Olea, el primero de los hechos investigados ocurrió el 23 de junio, alrededor de las 13:55, en un comercio ubicado en calle Esquiú de Cipolletti . Allí la mujer y otras dos personas aún no identificadas , se apoderaron de bebidas, productos de higiene personal, artículos de limpieza, frutas y verduras, con un valor aproximado de 200 milpesos.

Este miércoles 8 de julio, volvió a suceder. Cerca de las 20 también intentó retirar distintos productos alimenticios y chocolates sin abonarlos, en un comercio ubicado en calle San Martín . La maniobra fue advertida por una empleada del comercio, quien impidió que abandonara el lugar hasta la llegada del agentes policiales, quienes la detuvieron.

Los hechos fueron calificados como hurto consumado y en grado de tentativa, en calidad de autora, conforme a los artículos 42, 45 y 162 del Código Penal.

¿Reincidencia de la mechera?

Con el fin de poder sustentar la formulación de cargos, la Fiscalía presentó las denuncias de las personas damnificadas como evidencia y sumaron los registros obtenidos mediante las cámaras de seguridad de ambos comercios, actuaciones policiales, fotografías obtenidas durante la intervención, un informe preliminar del Gabinete de Criminalística y los antecedentes vinculados a la investigación y así, solicitar la imposición de la prisión preventiva por el plazo de 45 días.

Al momento de fundamentar tal pedido Olea sostuvo que la mujer reincide de manera sistemática en la comisión de este tipo de delitos, lo que revela "un patrón de comportamiento consolidado que debe ser ponderado al momento de evaluar la aplicación de la medida cautelar". Agregó que recientemente agotó una condena y que, tras recuperar la libertad, volvió a delinquir nuevamente.

"La persistencia de la imputada en la comisión de este tipo de delitos, aun después de haber recibido múltiples condenas, demuestra que ninguna medida menos gravosa resulta suficiente para asegurar el normal desarrollo del proceso en curso. La reiterancia no constituye aquí un dato aislado, sino la manifestación de una conducta delictiva persistente, que evidencia la insuficiencia de otras medidas cautelares", enfatizó.

El defensor oficial Sebastián Nolivo no manifestó objeciones a la formulación de cargos ni se opuso a la medida cautelar. No obstante, manifestó que no compartía la invocación de la ley de reiterancia.

Finalmente, y a pedido de la Fiscalía, la jueza de garantías Sonia Martín, resolvió tener por formulados los cargos e imponer a la persona imputada la medida cautelar. Aclaró que coincide con la posición de la defensa pero, habiendo acuerdo en cuanto a la medida cautelar disponía la misma por el plazo de 45 días.