Alberto Weretilneck reunió a su Gabinete y definió los próximos pasos: rutas, IA, inversiones y Tren del Valle

En reunión de Gabinete, el gobernador Alberto Weretilneck definió las prioridades del semestre: modernización del Estado, obras viales y el impulso al Tren del Valle.

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó en Viedma una nueva reunión del Gabinete Provincial en la que coordinaron el trabajo de las distintas áreas del Gobierno y compartieron el estado de avance de las principales políticas públicas que lleva adelante la Provincia.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy , adelantó que en el Ejecutivo trabajan para elaborar una serie de proyectos que serán enviados a la Legislatura a partir del mes de agosto . Entre ellos se encuentran iniciativas vinculadas con la modernización del Estado, la infraestructura y la promoción de inversiones turísticas, además de modificaciones en el sistema de habilitaciones de carnes para los establecimientos correspondientes.

El funcionario indicó que estas propuestas buscan simplificar procesos administrativos y brindar herramientas que mejoren la prestación de servicios para la ciudadanía.

Inteligencia Artificial con sentido ético

Semanas atrás, el gobierno de Río Negro confirmó que se sumaría al Banco Federal de Proyectos de IA, un repositorio colaborativo que permitirá visibilizar los desarrollos locales exitosos, compartir aprendizajes y evitar la duplicación de esfuerzos fiscales entre las provincias.

El ojo puesto en las rutas

Uno de los temas centrales de la gestión de Alberto Weretilneck es poder concretar el traspaso de rutas nacionales, con especial atención sobre las Rutas Nacionales 22 y 151, consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y energético de Río Negro. Además, el avance en la mejora de estos caminos, es un pendiente del que siempre hablan quienes a diario lo utilizan para la vida cotidiana.

En ese sentido, Banacloy señaló que la planificación contempla una mirada de mediano plazo para mejorar la infraestructura vial y dar respuesta a una demanda histórica de las y los rionegrinos.

El Tren del Valle y su puesta en valor

Durante la reunión también se analizó el proyecto de desarrollo del Tren del Valle, que prevé una primera etapa de vinculación entre General Roca, Cipolletti y Neuquén, con el objetivo de mejorar la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes y complementar el sistema de transporte regional.

A fines del mes de junio, la comisión legislativa especial del Tren del Valle se reunió en la Legislatura de Río Negro para analizar los informes oficiales vinculados a la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros.

Repaso de obras en el territorio

El Gabinete revisó el estado de las principales obras que se ejecutan en distintas localidades de la provincia, entre ellas la terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, obras de saneamiento, infraestructura hospitalaria, mejoras en el acceso al agua y el ingreso al aeropuerto de la ciudad.

Asimismo, se realizó un repaso general de los programas que llevan adelante las distintas áreas del Gobierno Provincial, entre ellos los vinculados a educación y desarrollo, con el objetivo de mantener una agenda coordinada y focalizar las acciones de cada ministerio en las necesidades de la comunidad.