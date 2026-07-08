La promesa más extrema: se tiró al Nahuel Huapi tras la clasificación de Argentina

Un joven barilochense se lanzó a las frías aguas del lago Nahuel Huapi tras la victoria de la Selección Argentina ante Egipto.

En Bariloche los días ya comienzan a ser grises, con lluvias y nevadas. Sin embargo, el Mundial tiene la capacidad de cambiar el clima hasta en los puntos más fríos de la Patagonia Argentina.

La Selección Argentina vivió un partido cargado de emociones donde finalmente venció 3-2 a Egipto y logró el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 .

Entre los típicos festejos que se pudieron ver a través de redes sociales y vivir en las calles argentinas, hubo quienes tuvieron que cumplir lo que prometieron en momentos de tensión cuando parecía que la Selección no podía remontar el 2 a 0 y ese, fue el caso de un joven que cumplió una promesa que había realizado antes del partido: si el equipo conducido por Lionel Scaloni conseguía el pase, se tiraría a las heladas aguas del lago Nahuel Huapi .

En diálogo con LM Cipolletti, Santiago Conrradi, el joven de 20 años oriundo de Bariloche, comentó que vio el partido en el hostel donde trabaja y, al ver que la Selección no convertía, apostó con sus compañeros que si remontaban antes de los 90 minutos, se daría un chapuzón en el Nahuel Huapi.

''Cumpliendo las promesas''

Con la fe intacta, Santiago reafirma su pasión por el fútbol Argentino y la conformidad con los jugadores, agrega que para él "es un honor ser argentino". Consultado ante la posibilidad de repetir la cábala, mantiene la ilusión de que la Selección Argentina se corone bicampeona del mundo. Por lo pronto, volverán a verlo en conjunto con sus compañeros e invitan a los vecinos y turistas a acercarse a hostel frente al lago Nahuel Huapi.

El gol desató el festejo en el trabajo: así reaccionaron Santiago y sus compañeros al gol de Lionel Messi frente a Egipto por los octavos de final.

Bariloche respeta las cábalas

Si bien el compromiso del Municipio de Bariloche fue para los tres partidos de la fase de grupo, con la convocatoria obtenida tras el avance de la Scaloneta en el certamen más importante del fútbol mundial, el intendente Walter Cortes, confirmó a LM Cipolletti que se transmitirá el partido de cuartos de final en el Centro Cívico.

En este sentido, se recuerda que para que todo pueda desarrollarse con normalidad, habrá personal de Protección Ciudadana destinado a tareas preventivas y de seguridad en el lugar. También se recuerda que no estará permitida la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas durante el evento.