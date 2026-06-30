Alberto Weretilneck estuvo en Casa Rosada y participó de la asunción de Diego Santilli

El gobernador rionegrino participó de la asunción del nuevo jefe de Gabinete y dejó un mensaje político con fuerte respaldo al diálogo con Nación.

El gobernador de Río Negro estuvo presente en el acto de asunción del nuevo jefe de Gabinete. Foto: Gentileza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , participó este martes en Casa Rosada del acto de asunción de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en una jornada cargada de señales políticas y reconfiguración dentro del Gobierno nacional.

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco , donde el presidente Javier Milei le tomó juramento al flamante funcionario.

Luego de participar del acto oficial, Weretilneck felicitó públicamente a Santilli y dejó un mensaje que marca una postura de acompañamiento institucional hacia esta nueva etapa.

“Contás con nuestro acompañamiento para avanzar en ese rumbo”, expresó el mandatario provincial.

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Además, sostuvo que cree en “el diálogo, el trabajo conjunto y una mirada verdaderamente federal” como herramientas fundamentales para construir una Argentina con mayor desarrollo y oportunidades.

La agenda que Río Negro busca defender

En ese contexto, el gobernador remarcó que Río Negro continuará defendiendo los intereses de la provincia en la relación con Nación, especialmente en temas vinculados a obras, inversiones y desarrollo productivo.

Según indicó, el objetivo seguirá siendo fortalecer una agenda común que permita generar más producción, empleo y crecimiento para todos los rionegrinos.

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Señal política en un momento de cambios

La presencia de Weretilneck en Casa Rosada no pasó inadvertida y se interpreta como un gesto político relevante en medio de los cambios que atraviesa el Gobierno nacional.

Con Santilli ya formalmente en funciones, comienza una nueva etapa en la articulación entre Nación y las provincias.

Rolando Figueroa también estuvo presente en la asunción de Diego Santilli

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, asistió al acto de jura del ahora ex ministro del interior, Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación, ceremonia en la que el dirigente asumió formalmente el cargo en reemplazo de Manuel Adorni.

El mandatario neuquino estuvo entre los invitados que participaron de la ceremonia oficial, desarrollada en la sede del Gobierno nacional. Figueroa siguió el acto desde el sector destinado a las autoridades y funcionarios presentes.

Además de Weretilneck y Figueroa, estuvieron Martín Llaryora, mandatario de Córdoba; y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; entre otros.

La presencia de ambos representantes del gobierno neuquino se produjo en un acto institucional que marcó el cambio de autoridades en la Jefatura de Gabinete de la Nación, luego de la polémica salida de Manuel Adorni en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.