Engañó a una jubilada con el cuento del tío y le robó 64 mil dólares: qué resolvió la justicia

El caso ocurrió en Viedma y el acusado tiene frondoso prontuario. Qué otro objeto valioso se llevó de la casa.

La audiencia en la que se concretaron avances importantes en la causa.

Una jubilada bancaria de 84 años sufrió una millonaria estafa en pleno centro de Viedma bajo la modalidad conocida como el "cuento del tío" . La Justicia rionegrina avanzó en las últimas horas de forma definitiva con el caso mediante un juicio abreviado en el que se acordó la pena para uno de los delincuentes involucrados .

El hecho delictivo se remonta al 15 de abril de 2025, alrededor de las 13 , cuando una banda compuesta por al menos dos ladrones vulneró a la anciana y logró desvalijar los ahorros de toda su vida.

La maniobra delictiva comenzó con una llamada telefónica. Uno de los malvivientes se hizo pasar por el hijo de la víctima para ganar su confianza. Minutos más tarde, Christian Sánchez, un cordobés de 39 años , se presentó en la vivienda de la mujer en el centro de Viedma simulando ser un "contador de confianza" .

Con argumentos falsos, el estafador le aseguró que debía llevarse el dinero urgentemente debido a una presunta "reestructuración monetaria que iba a provocar deterioros en los valores" de la moneda. Asustada por la situación, la octogenaria le reveló que guardaba su capital en una caja fuerte ubicada en el garaje. Ante la imposibilidad de abrirla de forma convencional, Sánchez utilizó una maza para forzar la estructura.

Una vez vulnerada la seguridad, los delincuentes se apoderaron de 64.000 dólares en efectivo (cifra que actualmente supera los 95 millones de pesos) y un encendedor Dupont enchapado en oro, considerado una valiosa reliquia familiar. Tras el botín, Sánchez y su cómplice huyeron a bordo de un automóvil Volkswagen Gol Trend.

Cámaras de seguridad y una rápida identificación

La estafa quedó al descubierto horas más tarde, cuando el verdadero hijo de la jubilada negó rotundamente haber solicitado dinero. Al atar cabos, la familia comprendió la gravedad del engaño e inmediatamente radicó la denuncia ante la sede fiscal, dando inicio a una causa por "estafa y daños".

La pieza clave para resolver el entramado fue el análisis de las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona. El registro fílmico permitió a los investigadores seguir el rastro del vehículo y lograr la identificación inequívoca de Christian Sánchez.

Juicio abreviado: ocho meses de prisión y unificación de penas

Durante la audiencia celebrada este viernes, la fiscal Paula De Luque reconoció que la familia damnificada optó por cerrar el proceso penal de forma anticipada, a pesar de no haber podido recuperar el dinero ni la reliquia. El juicio abreviado fue consensuado junto al defensor oficial Camilo Curi Antún, estableciendo una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Un frondoso prontuario delictivo

Sánchez cuenta con antecedentes penales previos. Ya había sido condenado a cinco meses y medio por una estafa en Mendoza y actualmente se encuentra alojado en la Unidad 38 de Sierra Chica por un hurto en San Isidro, donde utilizó un elemento que simulaba ser una llave (delito por el cual cumple una pena de un año que vence en noviembre).

Debido a la acumulación de causas, la Justicia dictaminó una unificación de pena que mantendrá al sujeto tras las rejas hasta julio de 2027.

Tras escuchar el consentimiento del propio imputado y evaluar el acuerdo de las partes, el juez de Juicio, Marcelo Álvarez, dio por formalizados todos los términos del acuerdo, por lo que la condena quedó a un solo paso administrativo de quedar firme.