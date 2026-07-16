El objetivo de Alberto Weretilneck: equidad territorial con la obra pública

La Provincia ya ejecutó 66 obras que benefician de manera directa a más de 9 mil familias en 34 localidades.

La Provincia ya ejecutó 66 obras que benefician a familias en 34 localidades. Foto: Gobierno de Río Negro.

A través del Plan de Infraestructura 2024-2026 , que ejecuta el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la Provincia ya ejecutó más de 60 obras que benefician de manera directa a 9.991 familias en 34 localidades. El programa se financia íntegramente con recursos provinciales , lo que garantiza autonomía, previsibilidad y continuidad en la ejecución, sin depender de terceros para sostener el ritmo de la obra pública .

Al respecto, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , expresó que “recorrer la provincia y encontrarnos con los vecinos y los intendentes es la única forma de conocer las necesidades de cada comunidad, y eso es lo que hacemos”.

El Gobierno provincial ratificó su compromiso con el desarrollo de la obra pública al definir el acceso a los servicios básicos como una prioridad de gestión y un derecho fundamental para todos los habitantes del territorio. Desde el Ejecutivo rionegrino señalaron que el tendido de redes de gas, la pavimentación y la ampliación del alumbrado público representan transformaciones estructurales para las familias y los barrios, garantizando una mayor seguridad urbana y una mejora directa en la calidad de vida frente a las inclemencias del invierno.

Servicio esencial: más de 6 mil familias con acceso a gas natural

El gas es el corazón del plan: 38 obras en 25 localidades permiten que 6.811 familias accedan a un servicio esencial para atravesar los inviernos patagónicos, con un impacto directo en la economía de cada hogar.

Las ampliaciones de red, las conexiones domiciliarias y las plantas de GLP alcanzan a Chimpay, General Roca, Guardia Mitre, Ingeniero Huergo, parajes de la Región Sur, Los Menucos, Playas Doradas, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Allen, Catriel, Choele Choel, Cipolletti, El Bolsón, Mainqué, Maquinchao, Río Colorado, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Villa Regina, Bariloche, Comallo, Ingeniero Jacobacci y Pilcaniyeu.

La apuesta a la obra pública

De esta forma, la continuidad de la obra pública en Río Negro se plantea bajo un doble objetivo: ampliar la cobertura de servicios básicos en las distintas localidades y, al mismo tiempo, dinamizar la actividad económica mediante la contratación de mano de obra y proveedores locales.

El desarrollo de este plan de infraestructura, según la planificación oficial, dependerá de la administración de los fondos propios del Estado provincial en un escenario financiero complejo para la región.