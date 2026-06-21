Cómo estará el tiempo para este domingo Día del Padre en el Alto Valle y el resto de la provincia

Una jornada fresca con algo de viento se registrará en la región y así arrancará la semana. En la cordillera rionegrina se pronostican lluvias y negadas.

Un domingo gris se registrará en el Alto Valle este domingo, en que se celebra el Día del Padre.

El pronóstico para este domingo anticipa que el protagonista será el frío para este comienzo del invierno en esta región del mundo, donde también coincide con el festejo por el Día del Padre . Bajas temperaturas, pocos grados diferenciarán la mínima de la máxima durante esta jornada en la región del Alto Valle.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) pronosticó no solo un día frío, sino también ventoso. Por la madrugada, la temperatura será de 6 grados con viento de leve a moderado y ráfagas de casi 60 kilómetros por hora que se extenderán durante casi todo el día. Por la mañana, la temperatura descenderá a los 5 grados de mínima bajo un cielo mayormente nublado, viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. Hacia la tarde continuará la misma intensidad y la temperatura ascenderá a los 12 de máxima. Por la noche estará nublado y mermará levemente el viento.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ) adelantó que los períodos de vientos con algunas ráfagas fuertes, irán disminuyendo su intensidad durante el domingo. Mientras que, para la semana entrante, se presentará tiempo bueno, frío por las mañanas y templado hacia la tarde.

Cómo empezará la semana

Según el SMN, para el inicio de la semana, el invierno continuará con bajas temperaturas en la región. Se prevé una mínima de 3 grados en horas de la mañana y una máxima que no superará los 12 grados. Se registrará una merma en la intensidad del viento dado que no estará por encima de los 31 kilómetros por hora.

Para la AIC, la mínima estará en los 2 grados bajo cero y la máxima estará en los 11 grados. Se prevé que la segunda jornada de esta temporada de invierno también estará fría e incluso helada en la zona.

Nieve y lluvia en la cordillera

El informe climático anuncia para este domingo para la zona cordillerana, tanto en Bariloche como en El Bolsón, que irán mermando a la llegada de la noche. La temperatura mínima será de -1º y la máxima alcanzará apenas 5º. También se sentirá el viento, de hasta 31 km/hora con ráfagas de hasta 59.

También se esperan lluvias y negadas en el área de Maquinchao, en la Línea Sur, y mucho frío, con una mínima de -2 y una máxima de 5.

En tanto que en la Costa Atlántica se anticipan chaparrones durante toda la jornada en San Antonio, Las Grutas y Viedma con temperaturas de entre 5 y 10 grados. Las precipitaciones se repetirían el lunes por la mañana. Luego seguiría nublado con algunos períodos de sol.

Finalmente en el Valle Medio no se esperan lluvias, pero estará fresco y nublado con vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de 59.