Allen: Macelo Román volvió al Ejecutivo municipal y pidió la renuncia de Figueroa

El mandatario retomó sus funciones este viernes en un traspaso pactado con el presidente del Concejo Deliberante, luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara su suspensión.

El intendente de Allen, Marcelo Román regresó a su cargo tras la anulación de su suspensión por el STJ.

El intendente de Allen , Marcelo Román , fue restituido en sus funciones este viernes en un traspaso que se llevó adelante en el despacho municipal. El acto se concretó entre Román y el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa , quien había asumido la conducción del Ejecutivo durante la suspensión ahora anulada.

Según relató Román en declaraciones a Somos El Valle, el acuerdo con Figueroa se había consensuado un día antes del traspaso. El intendente explicó que la primera medida sería relevar el estado financiero, administrativo y operativo del municipio tras más de un mes de gestión que calificó de ilegal.

Frente a la prensa y a los vecinos que acompañaron el acto, Román le exigió públicamente a Figueroa que abandonara el cargo de presidente del Concejo. Pidió que la conducción del cuerpo legislativo quedara en manos de Valeria Besic , a quien señaló como la funcionaria elegida popularmente para esa función.

El intendente adelantó además que impulsará acciones judiciales contra los seis concejales que votaron su suspensión. Sostuvo que ya mantiene conversaciones con sus abogados y que la denuncia penal quedará luego en manos de la fiscalía y del juzgado que resulte competente para intervenir en la causa.

Román cuestionó duramente el rol de Figueroa al frente del Concejo Deliberante, al recordar que también se había arrogado esa presidencia hace más de un año y medio, cuando desplazó a Besic de la misma manera que ahora fue removido él.

El intendente remarcó que esa situación previa también está judicializada y que espera un pronunciamiento judicial al respecto en el corto plazo. Indicó que, tras conocerse el fallo del STJ, tomó conocimiento de que buena parte de los funcionarios designados durante la gestión interina presentaron su renuncia.

Román remarcó que, de acuerdo con la resolución del Superior Tribunal de Justicia, la ordenanza que dispuso su suspensión quedó declarada nula. Añadió que esa nulidad alcanza también a todos los actos administrativos dictados desde el 23 de julio hasta la fecha de su restitución en el cargo.

La reacción de Román en sus redes sociales

Tras conocerse el fallo este jueves, Román había expresado su postura en redes sociales, donde sostuvo que el Superior Tribunal de Justicia restableció la legalidad en la ciudad al declarar nula la Ordenanza 44/26. Calificó lo ocurrido como la caída de un golpe institucional respaldado por la fuerza de la ley.

En su publicación, el intendente afirmó que el fallo no solo le dio la razón, sino que expuso el accionar de los seis concejales que impulsaron su suspensión. Los acusó de haber intentado desplazarlo sin respetar la voluntad expresada por los vecinos en las urnas.

Un mensaje de agradecimiento y reconstrucción

Román dedicó parte de su descargo a agradecer el respaldo recibido durante el proceso judicial. Mencionó especialmente a su familia, a su equipo de trabajo y a los abogados Joaquín y Mateo Hertzriken Catena, a quienes destacó por su desempeño profesional en la causa.

El intendente cerró su mensaje convocando a la comunidad a mirar hacia adelante. Sostuvo que el tiempo de los cuestionamientos institucionales había terminado y llamó a trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la ciudad, en un tono que combinó el festejo político con un llamado a la unidad vecinal.

Con la restitución de Román, el municipio de Allen retoma su funcionamiento institucional tras varias semanas de conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, un episodio que había escalado hasta la máxima instancia judicial de la provincia de Río Negro.