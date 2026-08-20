Crisis en Allen: Figueroa defendió la suspensión de Román pese al dictamen del Procurador

El intendente interino de Allen remarcó que la medida contra el jefe comunal cuenta con respaldo legal y que acatarán lo que resuelva el Superior Tribunal.

Fabian Figueroa, intendente a cargo del municipio de Allen, cuestionó el pronunciamiento del Procurador sobre el caso de la suspensión.

El presidente del Concejo Deliberante de Allen , Fabián Figueroa , quien asumió interinamente el cargo de intendente , salió a responder el dictamen del procurador general de Río Negro, Jorge Crespo , que consideró nula la suspensión del intendente Marcelo Román . En declaraciones radiales, el concejal defendió la decisión legislativa y remarcó que fue tomada con asesoramiento jurídico.

Figueroa explicó que el cuerpo deliberativo se amparó en el artículo 109 de la Carta Orgánica municipal para suspender a Román tras la formulación de cargos en su contra. Sostuvo que la medida respondió a un reclamo constante de los vecinos frente a la falta de servicios básicos en la ciudad.

El funcionario aseguró que la decisión contó con el visto bueno de un abogado, aunque admitió que la Carta Orgánica fue redactada hace varios años, en un contexto procesal distinto al actual. Crespo había señalado justamente que esa norma corresponde a un sistema penal ya reemplazado en la provincia.

Un dictamen no vinculante, según el Concejo

Ante la consulta periodística, Figueroa insistió en que el pronunciamiento del procurador general "no es vinculante" y que la definición final quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia. Recordó además que Román deberá continuar respondiendo a la formulación de cargos el próximo 31 de agosto.

El titular del Concejo remarcó que la Carta Orgánica fue aprobada de manera democrática por convencionales electos, por lo que consideró legítima la herramienta utilizada para apartar al intendente de su cargo mientras avanza la causa judicial en su contra.

Consultado sobre la administración municipal desde la suspensión, Figueroa detalló mejoras concretas en los servicios esenciales. Mencionó la recuperación de una segunda motoniveladora para atender el estado de las calles y una notable optimización en la recolección de residuos en distintos barrios de la ciudad.

El funcionario agradeció especialmente al personal municipal por sostener la prestación de servicios pese a las limitaciones de recursos y herramientas. Según su descripción, el clima general entre los trabajadores y los vecinos mejoró de manera progresiva desde que el Concejo asumió el manejo interino del municipio.

Postura ante un eventual regreso de Marcelo Román

Consultado sobre un hipotético retorno de Román a la intendencia si el STJ falla en su favor, Figueroa fue cauteloso. Reconoció que la relación con el jefe comunal fue conflictiva desde el inicio, marcada por su cambio de espacio político y la incorporación de asesores externos no designados formalmente.

El edil evitó anticipar un escenario de reconciliación institucional y remarcó que nunca lograron consensuar una forma de trabajo conjunta con el Ejecutivo municipal. Pese a esas diferencias, garantizó que el Concejo acatará cualquier resolución que finalmente adopte el Superior Tribunal de Justicia sobre el caso.

Compromiso con la resolución judicial

Figueroa cerró sus declaraciones asegurando que, más allá de las diferencias políticas con Román, el Concejo Deliberante respetará el fallo definitivo de la Justicia rionegrina. Afirmó que su intención siempre fue sostener un interinato transitorio hasta que se resuelva la situación procesal del intendente suspendido.

El dictamen de Crespo, contenido en la Resolución 114/26, recomendó al STJ declarar la nulidad absoluta de la Ordenanza 044/2026 y la invalidez de los actos derivados de la suspensión, por considerar que el Concejo se extralimitó en sus facultades al aplicar una norma penal ya derogada.