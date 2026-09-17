Una escuela de Allen denunció que un chofer de colectivos no quiso trasladar a sus alumnos

La institución acusó al chofer de negarse a viajar con todo el grupo tras una salida recreativa, pese a contar con los pases correspondientes.

La comunidad educativa de la Escuela Laboral 3 de Allen denunció que un chofer del KoKo se negó trasladar a los alumnos pese a tener el pase correspondiente.

Alumnos de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 3 de Allen vivieron este miércoles una situación incómoda con un colectivo interurbano. Realizaban una salida recreativa hacia Cipolletti cuando, al regreso, el chofer se negó a trasladarlos.

La escuela funciona en la ciudad de Allen y orienta su tarea a la formación cooperativa y laboral de sus estudiantes. La actividad de este miércoles se enmarcaba en una jornada recreativa organizada por la propia institución.

Según relató la institución, el grupo había viajado en colectivo utilizando los pases habituales, como cualquier otro usuario del transporte público . Al momento de regresar, el chofer les indicó que debían contratar un servicio particular y que no podían viajar todos juntos.

La escuela sostuvo que la negativa se debió a la cantidad de estudiantes que subirían al colectivo en simultáneo. Desde la institución interpretaron que se trató de una decisión deliberada del chofer del KoKo, y no de una restricción reglamentaria del servicio.

Muchos estudiantes usan el servicio del Koko.

Un reclamo por el derecho al transporte

Frente a la negativa, los responsables de la escuela decidieron hacer valer el derecho de sus estudiantes a utilizar el transporte público sin condicionamientos. Remarcaron que “viajar en colectivo forma parte del proceso de aprendizaje y autonomía de los alumnos”.

La institución recordó que “las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar el transporte público en igualdad de condiciones que cualquier otro usuario”. Señalaron que viajar en colectivo les permite ubicarse, reconocer recorridos y desenvolverse con mayor autonomía.

Tras lo ocurrido, la institución publicó lo sucedido en sus redes sociales oficiales. El posteo relató la salida recreativa y detalló el conflicto surgido con el chofer al momento de regresar a Allen.

El comunicado también remarcó que trasladarse en transporte público constituye una herramienta pedagógica para los estudiantes. Según la escuela, viajar en colectivo contribuye a que los jóvenes desarrollen habilidades de organización, orientación espacial y conocimiento de sus propios derechos.

"Hacemos visible esta situación porque la inclusión también significa garantizar el acceso, la autonomía y el ejercicio de derechos en la vida cotidiana", expresó la institución en su comunicado difundido.

Por el momento, no trascendió una respuesta oficial de la empresa KoKo. La escuela remarcó que espera poder seguir viajando con normalidad y que la situación no vuelva a repetirse en el futuro.

La comunidad educativa espera una respuesta formal por parte de la empresa de transporte y remarcó que este tipo de situaciones no debería repetirse con otros estudiantes de la región.