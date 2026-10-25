Un proyecto para ampliar Allen desató el rechazo de los productores del Alto Valle

La entidad frutícola pidió respetar el veto del intendente Marcelo Román y advirtió sobre el riesgo de perder superficies rurales irrigadas.

La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén manifestó su rechazo al proyecto de urbanización en Allen.

La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén manifestó su firme rechazo a un proyecto de urbanización aprobado por el Concejo Deliberante de Allen , al considerar que su implementación podría reducir la superficie destinada a la producción frutícola. La entidad solicitó que se respete el veto dispuesto por el intendente Marcelo Román y advirtió sobre las consecuencias que tendría avanzar sobre las chacras y las zonas rurales irrigadas.

La controversia surgió a partir de una modificación del Plan Rector de Allen , una herramienta que establece los criterios de planificación territorial y regula el crecimiento urbano. La iniciativa generó preocupación entre las organizaciones vinculadas a la producción regional.

El conflicto enfrenta distintas posiciones sobre el futuro desarrollo de la ciudad, especialmente por la posibilidad de incorporar nuevos sectores al área urbana . Desde la Federación sostienen que el crecimiento inmobiliario no debe comprometer las tierras productivas.

La Federación de Productores pidió respetar el veto del intendente

La discusión gira alrededor de la Ordenanza Nº 075/2026, aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 8 de octubre. La normativa introduce modificaciones en distintos artículos del Plan Rector, vigente desde 2016.

Sin embargo, la iniciativa encontró un obstáculo cuando el intendente Marcelo Román resolvió vetarla en su totalidad, una decisión que devolvió el debate al ámbito legislativo y abrió una nueva instancia de discusión institucional.

Ante este escenario, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén ratificó su acompañamiento a la decisión del Ejecutivo municipal y pidió que no se avance nuevamente con la ordenanza.

La organización expresó su preocupación junto al Consorcio de Riego de Allen y la Cámara de Productores Agrícolas, entidades que también cuestionaron las modificaciones por sus posibles consecuencias sobre las áreas destinadas a la actividad productiva.

Para los representantes del sector, el problema central radica en que la ampliación del espacio urbano podría realizarse sobre terrenos actualmente comprendidos dentro de la Zona Rural Irrigada, considerada fundamental para la economía regional.

Qué cambios propone la ordenanza que genera polémica en Allen

El proyecto aprobado por los concejales contempla una redefinición de los límites del área urbana e incorpora sectores relacionados con los corredores de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65.

Entre las modificaciones también aparece la incorporación de determinadas parcelas de la chacra N.º 004, quinta 041, que pasarían a formar parte del nuevo esquema territorial establecido para el crecimiento de la ciudad.

La normativa incluye cambios en las condiciones exigidas para nuevos parcelamientos, particularmente respecto de las superficies que deben destinarse a espacios verdes, reservas fiscales y terrenos que pasan al dominio municipal.

Otro de los puntos cuestionados por la Federación es la eliminación de una disposición que establecía una participación municipal del 30% sobre la plusvalía generada como consecuencia de las acciones urbanísticas.

La modificación implica retirar del Plan Rector ese mecanismo de participación económica del Municipio, una cuestión que también forma parte de los cambios impulsados sobre el esquema de desarrollo inmobiliario local.

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La defensa de las chacras y el sistema de riego

Desde la Federación remarcaron que no existe una oposición al crecimiento de Allen, sino a que la expansión de la ciudad se produzca sobre terrenos que actualmente cumplen una función productiva.

"Es necesario promover una planificación urbana que permita el crecimiento de Allen, pero sin avanzar sobre tierras destinadas a la producción", expresaron desde la entidad mediante un reciente comunicado.

En ese sentido, plantearon que los futuros emprendimientos inmobiliarios deberían desarrollarse dentro de los sectores que ya cuentan con autorización para ese destino, según las disposiciones del Plan Rector actualmente vigente.

La preocupación también está relacionada con la preservación del sistema de riego, una infraestructura esencial para sostener las actividades agrícolas y frutícolas que caracterizan históricamente a Allen y otras localidades del Alto Valle.

La organización sostiene que la defensa de las superficies irrigadas debe formar parte de cualquier discusión sobre planificación territorial, especialmente cuando las decisiones pueden modificar el destino de terrenos vinculados a la producción regional.

"Nuestra posición institucional se inscribe en la defensa de la actividad frutícola y el cuidado de las chacras y del sistema de riego en todo el territorio de Río Negro y en Neuquén", señalaron.

Un conflicto que vuelve al Concejo Deliberante

Con el veto total del intendente Marcelo Román, el futuro de la ordenanza vuelve a quedar bajo discusión de los representantes legislativos, quienes deberán definir cómo continúa el tratamiento de las modificaciones propuestas.

La Federación solicitó que se respete la decisión del Ejecutivo y que los concejales no insistan con la sanción de una normativa que, según su interpretación, podría comprometer superficies destinadas a la actividad agrícola.

El planteo también busca instalar una discusión más amplia sobre la convivencia entre el desarrollo urbano, la expansión inmobiliaria y la producción frutícola, actividades que comparten territorio en diferentes ciudades del Alto Valle.

Desde la entidad insistieron en que las necesidades habitacionales y de crecimiento deben encontrar respuestas compatibles con la preservación de los recursos productivos, sin afectar el potencial económico de las chacras existentes.

"Las necesidades de crecimiento de la ciudad deben ser compatibles con la protección de sus recursos productivos", manifestaron, al reafirmar su pedido de mantener las restricciones que actualmente protegen las zonas rurales irrigadas.