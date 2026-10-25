VMOS ya generó más de $14.251 millones para los 39 municipios de Río Negro

La construcción del oleoducto impulsa la recaudación provincial y distribuye nuevos recursos entre localidades rionegrinas.

El VMOS ya redistribuye partidas económicas a todos los municipios de Río Negro.

La construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) comenzó a generar un importante movimiento económico en Río Negro , incluso antes de su puesta en funcionamiento. Los ingresos tributarios derivados del proyecto ya representan nuevos recursos para las administraciones municipales.

Entre enero de 2025 y agosto de 2026, la actividad vinculada a la construcción del oleoducto VMOS generó $14.251 millones en coparticipación , que se distribuyen entre los 39 municipios rionegrinos , según informó el Gobierno provincial.

Los fondos provienen de la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a las empresas contratistas y proveedoras que participan del megaproyecto energético, una de las principales inversiones destinadas a transportar petróleo desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica.

La administración del gobernador Alberto Weretilneck destacó que estos resultados forman parte de la estrategia provincial para impulsar las exportaciones de petróleo y gas, atraer inversiones privadas y ampliar las fuentes de financiamiento de los gobiernos locales.

VMOS generó más de $53.779 millones en recaudación provincial

De acuerdo con los registros de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, durante los primeros 20 meses analizados, las empresas vinculadas directamente con el proyecto y su cadena de proveedores tributaron $53.779 millones en Ingresos Brutos.

La cifra contempla tanto a las compañías encargadas de ejecutar las obras como a las firmas que prestan servicios complementarios de logística, transporte, alimentación, alojamiento, provisión de combustible y otras actividades relacionadas con la construcción del oleoducto.

El relevamiento provincial identificó 20 empresas proveedoras directas, que aportaron aproximadamente $40.779 millones en concepto de impuestos. A ellas se suman más de 500 proveedores indirectos, cuya actividad generó otros $13.000 millones.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que esta dinámica permite extender el impacto económico de las grandes inversiones hacia otros sectores productivos, incluidos comercios y pequeñas empresas que participan de manera indirecta en el desarrollo energético.

Cómo se distribuyen los $14.251 millones entre los municipios

Uno de los principales aspectos del informe oficial está relacionado con el mecanismo de coparticipación municipal, que permite distribuir parte de los ingresos tributarios provinciales entre las distintas localidades, independientemente de su cercanía con la obra.

Según establece la legislación vigente, el 26,5% de la recaudación de Ingresos Brutos corresponde a los municipios. De esta manera, la actividad vinculada con VMOS generó $14.251 millones para las administraciones locales.

Del monto total distribuido, $10.806 millones corresponden a los tributos aportados por las 20 empresas contratistas directas, mientras que otros $3.445 millones provienen de las compañías que integran la cadena secundaria de proveedores.

La distribución alcanza a los 39 municipios de Río Negro, entre ellos Cipolletti, General Roca, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Bariloche y Viedma, de acuerdo con los índices de coparticipación establecidos para cada jurisdicción.

Estos recursos ingresan a las administraciones municipales y pueden contribuir al financiamiento de servicios, mantenimiento urbano, infraestructura y otras necesidades locales. Sin embargo, el informe provincial no detalla cuánto recibió individualmente cada ciudad durante el período analizado.

La apuesta de Río Negro por las inversiones energéticas

El desarrollo de Vaca Muerta Oil Sur se inscribe en una serie de decisiones provinciales destinadas a posicionar a Río Negro como una vía de salida para las exportaciones de hidrocarburos producidos en la cuenca neuquina.

En 2022, la Provincia modificó las condiciones normativas que limitaban la utilización de su costa atlántica para proyectos de exportación energética. Posteriormente, avanzó con nuevas herramientas destinadas a facilitar inversiones de gran escala.

Entre esas medidas se encuentra la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta nacional que contempla beneficios para proyectos que cumplan determinados requisitos de inversión y desarrollo productivo.

La estrategia provincial busca aprovechar la expansión de la producción petrolera de Vaca Muerta, mediante infraestructura que permita transportar mayores volúmenes de crudo hacia instalaciones de almacenamiento y exportación ubicadas en territorio rionegrino.

Controles tributarios sobre las empresas de VMOS

El crecimiento de la actividad hidrocarburífera también llevó al Gobierno de Río Negro a fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre las empresas que participan de los proyectos energéticos y sus respectivas cadenas de contratación.

En ese marco, la Agencia de Recaudación Tributaria creó un área especializada en los sectores energético, hidrocarburífero y minero, destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de contratistas, subcontratistas y prestadores de servicios.

Los controles incluyen la revisión de inscripciones tributarias y la verificación de las declaraciones correspondientes, con el objetivo de garantizar que las actividades desarrolladas dentro de la provincia tributen conforme a la normativa vigente.

Mientras avanza la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, el impacto fiscal constituye uno de los primeros indicadores económicos del proyecto. La recaudación registrada corresponde a la etapa de obras, previa al funcionamiento pleno del sistema exportador.

Con más de $53.779 millones recaudados y $14.251 millones distribuidos entre los municipios, el proyecto ya tiene incidencia en las finanzas públicas provinciales y locales, mientras Río Negro continúa preparando su infraestructura para la exportación de hidrocarburos.