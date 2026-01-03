Alerta por la calidad del agua del río Negro: reclaman controles de accesos públicos

Vuelve el debate por la calidad del agua del río Negro. Un diputado pide informes trimestrales y alertan por casos críticos en barrios y balnearios de la provincia.

Solicitan que se mida la calidad del agua del río Negro de forma trimestral y con datos públicos.

El debate por el estado ambiental del río Negro volvió a instalarse en la agenda provincial. El diputado José Luis Berros , presidente del bloque Vamos con Todos , reclamó nuevamente al Gobierno de Río Negro que cumpla con la obligatoriedad de realizar informes trimestrales sobre la calidad del agua en distintos puntos de la costa del río.

El legislador insistió en que esos reportes no sólo deben existir, sino que además deben reflejar situaciones concretas y actuales que permitan dimensionar cómo el deterioro del sistema hídrico impacta de manera directa en la vida cotidiana de las comunidades rionegrinas.

Berros sostuvo que los estudios deben contemplar parámetros específicos y sensibles : “Hidrocarburos Totales de Petróleo, hidrocarburos volátiles como benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, pesticidas organofosforados y organoclorados, nonilfenoles, bacterias fecales y bacterias hidrocarburolíticas”, entre otros indicadores clave para evaluar riesgos ambientales y sanitarios. “Sin información sistemática y pública, no hay política ambiental seria ni prevención posible”, planteó.

El legislador José Luis Berros, impulsa el proyecto para el monitoreo del río Negro y publicación trimestral de los resultados.

Como primera iniciativa legislativa de 2026, el diputado retomó un proyecto de ley de su autoría presentado en 2023 junto al ex legislador Ignacio Casamiquela, que proponía la elaboración de informes periódicos sobre el estado del agua del río Negro. Aquella iniciativa nunca fue tratada en la Legislatura, una omisión que, según Berros, hoy adquiere mayor gravedad frente a investigaciones judiciales, nuevos estudios científicos, reclamos sociales y una creciente visibilización pública del deterioro ambiental del principal curso de agua de la provincia.

Paso Córdoba, la gota que rebalsó en el debate

El legislador puso como ejemplo la situación denunciada por vecinos de General Roca, en particular del sector de Paso Córdoba, donde desde hace meses se advierten graves anomalías en el agua de red domiciliaria. Según lo difundido, el agua presenta coloración oscura, turbidez, olor nauseabundo y sedimentos visibles, lo que la torna inapta para el consumo humano, la higiene personal y las tareas domésticas básicas.

“Las familias afectadas alertan que el problema persiste sin respuestas estructurales ni soluciones definitivas por parte de los organismos responsables del servicio”, señaló Berros, y advirtió que las consecuencias exceden lo ambiental y se proyectan de lleno sobre la salud pública. En esa línea, remarcó que el caso de Paso Córdoba no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como la manifestación concreta de un problema estructural más amplio vinculado al deterioro del río Negro y a las deficiencias en los sistemas de captación, tratamiento y distribución del agua.

El proyecto de ley impulsado por el bloque Vamos con Todos busca institucionalizar un mecanismo de monitoreo periódico mediante informes trimestrales que permitan conocer la evolución del estado del agua, identificar zonas críticas y fortalecer la transparencia en la gestión del recurso hídrico. A su vez, remarcaron que la iniciativa no representa una carga administrativa, sino una herramienta básica para la planificación ambiental, la prevención de daños y la adopción de políticas públicas basadas en evidencia científica. También promueve la articulación con universidades públicas y organismos científicos con sede en la provincia, garantizando además la publicidad de la información generada.

El cartel que este lunes sorprendió a todos en el balneario Municipal de Allen.

Monitoreos oficiales y balnearios bajo la lupa

En paralelo a este reclamo legislativo, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) informó que continúa acompañando a los municipios rionegrinos a través del monitoreo de la calidad del agua en balnearios ubicados en costas marinas, estuarios, lagos y ríos. Durante noviembre y diciembre de 2025 se realizaron muestreos intensivos bajo protocolos y estándares internacionales, y el 98% de los 46 balnearios relevados presentó condiciones satisfactorias para el uso recreativo con contacto directo.

El programa se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1996 y evalúa principalmente la calidad bacteriológica del agua, aportando información clave para la habilitación de los espacios recreativos. En la temporada actual se incorporaron nuevos balnearios marinos, como Punta Perdices, Saco Viejo y Playas Doradas, en un contexto de crecimiento turístico.

Desde el DPA sostienen el control y monitoreo cada semana en los balnearios de las costas del río.

Sin embargo, no todos los resultados fueron favorables. En Allen, el Municipio suspendió el ingreso de bañistas al balneario local tras informes del DPA que indicaron valores bacteriológicos superiores a los niveles orientativos. Defensa Civil comunicó que, por prevención, no está autorizado bañarse y que el monitoreo continuará de manera permanente.

Consultada por LM Cipolletti, Silvina Guidi, intendenta de Recursos Hídricos del DPA explicó que el balneario de Allen forma parte del Programa de Control Bacteriológico y que los resultados fueron oportunamente comunicados a las autoridades municipales. Señaló además que el DPA seguirá con controles semanales durante la temporada y recordó que, “si bien el organismo realiza los monitoreos, la habilitación y gestión de los balnearios queda a criterio de cada municipio”.