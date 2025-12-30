La alarmante razón por la que prohibieron de un día para el otro bañarse en el río Negro: "Peligro"

El cartelito, impidiendo el ingreso al agua, sorprendió en una jornada de extremo calor en una vecina ciudad. La explicación oficial.

El cartel que este lunes sorprendió a todos en el balneario Municipal de Allen.

Justo cuando el calor más agobia y los vecinos se vuelcan en forma masiva a los ríos y lagos en busca de un respiro, muchos de ellos se toparon con la sorpresiva e inoportuna noticia. En el sumamente concurrido balneario Municipal de Allen quitaron en las últimas horas el cartelito de "permitido bañarse" en el río Negro para colocar el de "Peligro : Prohibido bañarse" . ¿Qué pasó?

Si bien algunos especulaban con la "falta de guardavidas" para garantizar la integridad física de cientos de personas que asisten a diario sobre la razón de la drástica determinación, allegados a la Municipalidad de la vecina ciudad indicaron a LM Cipolletti que el verdadero motivo obedece a que "el informe de la evaluación del agua salió mal, no está apta por el momento de manera preventiva".

Las mismas y confiables fuentes adelantaron que, de ahora en más, " se irá monitoreando cada tanto el agua para ver cómo sigue. Ocurre que cuando el nivel del agua es tan bajo como el actual, produce que no pase los controles", explicaron.

RÍO ALLEN Las aguas del río, a la altura de Allen, no están aptas para bañarse.

"Pero como siempre, lo hacemos de manera prudente y responsable. Hay que tomar consciencia como ciudadanos y no exponerse", fue el mensaje a la población.

El comunicado oficial de Defensa Civil de Allen

Corroborando el anticipo de LM Cipolletti, pasado el mediodía de este martes, Defensa Civil de Allen difundió el siguiente comunicado a través de sus redes sociales.

"Desde esta Dirección se comunica a la comunidad, que según informes del DPA, Departamento Provincial de Aguas, los valores bacteriológicos del Balneario Municipal superan los niveles orientativos. Por tal motivo y por prevención, NO está autorizado bañarse. Desde el DPA, informaron que se continuará con el monitoreo permanente del agua. Pedimos a la comunidad estar atenta a los canales oficiales".

Qué pasará en Cipolletti

Por ahora no hubo información oficial en nuestra ciudad al respecto y se desconoce si el bajo caudal de agua puede generar alguna complicación similar a la de Allen.

Como se recordará, el viernes 20 de diciembre quedó oficialmente inaugurada la temporada 2025/26 del Balneario de la Isla Jordán, un espacio que por segundo año consecutivo "se habilita para el disfrute de las familias cipoleñas, con servicios y controles que buscan garantizar una experiencia segura a orillas del río Negro".

El balneario funcionará todos los días, de 14 a 20 horas, y cuenta con un operativo integral que incluye servicio de guardavidas, seguridad vial, presencia policial y acompañamiento de Prefectura. La apertura marca un nuevo paso en la recuperación de un espacio histórico de la ciudad, que durante décadas permaneció sin condiciones para el uso recreativo masivo.

temporada 2026 isla jordan guardavidas Este viernes, se puso en funciones el operativo de seguridad en Isla Jordán por la temporada de verano. Gentileza

El sector habilitado para bañarse está claramente señalizado y comprende el tramo de costa delimitado desde el Botero municipal hacia el oeste hasta el parador La Balsa de la Isla Jordán. Se trata de casi 400 metros lineales donde el contacto con el río se da bajo normas estrictas de seguridad. La zona apta para bañistas está demarcada con boyas y acompañada por cartelería informativa que indica con precisión los sectores permitidos.

Desde la Dirección de Protección se informó que se dispusieron cuatro puestos de control, con un total de nueve guardavidas que realizarán el monitoreo permanente de quienes ingresen al agua. El personal estará facultado para restringir el uso del balneario en caso de que las condiciones climáticas o del río no sean seguras. Además, durante todo el horario habilitado habrá una ambulancia en el lugar, lo que permite activar de manera inmediata los protocolos de emergencia ante cualquier incidente.

En el anuncio de la apertura, el intendente Rodrigo Buteler destacó el valor simbólico y urbano de esta recuperación. “Acá vinimos a hacer historia en la ciudad, a hacer cosas que faltaban. Recuperamos después de 30 años el balneario de la Isla Jordán. Queremos comenzar a mirar al río y dejar de darle la espalda”, expresó en sus redes sociales, remarcando la importancia de integrar el río a la vida cotidiana de los cipoleños.