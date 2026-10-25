Gonzalo Lucero, golpeado por la final perdida pero con la mira puesta en el segundo ascenso

El volante valoró el apoyo de la gente, explicó qué falló ante San Martín de Formosa y aseguró que irán por el segundo ascenso.

“ Es uno de los días más tristes en mi carrera como futbolista, pero mira lo que es esta gente ”. Con esa frase, Gonzalo Lucero resumió el golpe que significó para Cipolletti perder la final por el primer ascenso a la Primera Nacional frente a San Martín de Formosa , pero también el impacto que le generó el acompañamiento de los hinchas albinegros en San Francisco, Córdoba .

El volante habló con LU5 apenas terminado el partido en el estadio Juan Pablo Francia , donde el conjunto dirigido por Fabián Enríquez cayó 2-0 y deberá continuar su camino en el Reducido del Torneo Federal A . Pese a la frustración, Lucero destacó el esfuerzo de quienes viajaron más de 1.100 kilómetros para acompañar al equipo.

“ Cada uno hizo un esfuerzo muy grande para estar acá, mi familia la tengo acá también ”, expresó el futbolista. Y rápidamente intentó mirar hacia adelante: “ Siento que el segundo ascenso va a ser nuestro ”.

Lucero explicó qué le faltó a Cipolletti

A la hora de analizar el partido, Lucero apuntó directamente a los errores cometidos en momentos clave. Antes de la final había advertido que el equipo que menos se equivocara tendría mayores posibilidades de quedarse con el ascenso y, después del encuentro, sostuvo esa lectura.

“Yo antes del partido dije que el que menos comete errores era el ganador. Creo que cometimos esos errores de hacer faltas donde no teníamos que hacer faltas”, explicó.

Cipolletti había tenido las situaciones más claras durante buena parte del primer tiempo y obligó al arquero Kevin Humeller a intervenir en varias oportunidades. Sin embargo, San Martín de Formosa encontró la apertura del marcador mediante Ricardo Tapia, que convirtió de cabeza después de un tiro libre sancionado por el árbitro Matías Billione Carpio.

Lucero remarcó que el Albinegro conocía una de las principales fortalezas del rival: el juego aéreo. San Martín había mostrado durante el torneo una fuerte capacidad para generar peligro por esa vía y terminó aprovechando una pelota detenida para romper el cero.

En el segundo tiempo, Dylan Leiva amplió la diferencia a los 13 minutos y puso el 2-0. Más tarde, la expulsión de Andrés Almirón dejó a Cipolletti con diez jugadores y terminó de complicar una tarde que se volvió cada vez más cuesta arriba.

El sueño del ascenso continúa

La derrota impidió que Cipolletti consiguiera el boleto directo a la Primera Nacional después de 25 años de espera, pero no terminó con sus posibilidades. El Albinegro seguirá compitiendo en el Reducido, que entregará el segundo ascenso de la categoría.

Ese fue también el mensaje que dejó Lucero después del golpe. Entre la tristeza por la oportunidad perdida y el reconocimiento al acompañamiento de los hinchas, el mediocampista rápidamente puso la mirada en lo que viene.

Cipolletti deberá ahora recuperarse física y anímicamente para afrontar una nueva instancia decisiva. La primera oportunidad se escapó en Córdoba, pero el equipo de Enríquez todavía tiene otra vía para intentar cerrar la temporada con el objetivo que persiguió durante todo el año: regresar a la Primera Nacional.