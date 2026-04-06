Se quedó dormida en la camioneta y la sorprendieron ladrones: Le robaron un iPhone

Una mujer alertó a la Comisaría 32 que fue víctima de un hecho delictivo y señaló a dos delincuentes. La descripción fue clave para que atraparan a uno.

Una joven que dormía en el interior de su camioneta Toyota Hilux en una calle del barrio San Lorenzo de Cipolletti fue sorprendida por dos ladrones que, tras romperle uno de los vidrios del rodado, le robaron un costoso celular.

El ataque se registró el domingo alrededor de las 4:30 de la madrugada en inmediaciones de la esquina de las calles San Rafael y Ceferino Namuncurá.

La mujer manifestó que se había quedado dormida , con el vehículo cerrado con llave y los vidrios subidos, cuando aparecieron dos desconocidos .

Uno se acercó por la ventanilla del conductor, y tras romper el cristal de un golpe le arrebató un teléfono marca iPhone. Mientras el otro cómplice se ubicó del lado contrario y la apuntó con un arma de fuego, indicó.

Vio hacia donde escapaban tras el robo

La víctima se asustó y comenzó a tocar bocina, además de poner en marcha la camioneta y avanzar algunos metros. Esto hizo que los delincuentes salieran corriendo en dirección al barrio La Paz, ubicado a poco más de 100 metros de distancia.

Alertada la Policía, efectivos de la Comisaría 32 que se encuentra en ese mismo conglomerado habitacional, concurrieron inmediatamente al lugar y se entrevistaron con la víctima del robo, quien brindó el dato referido hacia donde habían huido los asaltantes. Pero además precisó que uno de ellos vestía un buzo claro y una gorra celeste con letras blancas.

Con esos datos, los uniformados iniciaron un rastrillaje por el plan de viviendas y ubicaron a un joven que lucía prendas de vestir que coincidían con la descripción dada por la damnificada, incluida la llamativa gorra celeste con inscripciones en blanco y el inconfundible logo de los Chicago Bulls, el equipo de básquet de la NBA.

Detenido La Paz 050426

Pese a que el sospechoso intentó escapar al advertir a los efectivos, lograron atraparlo y al requisarlo le encontraron el teléfono que instantes antes había robado.

Fuentes de la fuerza indicaron que se trata de un hombre joven, mayor de edad, conocido en el ambiente delictivo. El procedimiento fue informado a las autoridades judiciales, por lo que el fiscal Gabriel Lamas ordenó que quedase detenido acusado de cometer el delito de “robo agravado”, una figura legal que podría varias según lo que se concluya en la investigación.

Detenido La Paz 050426 C.jpg

Se estimaba que con el transcurso de este lunes sería a ser trasladado a los Tribunales locales para someterlo a la audiencia de formulación de cargos.

En tanto, la mujer asaltada reconoció el teléfono como suyo, por lo que le fue restituido. Por otra parte, el cómplice del hecho aún no fue atrapado.