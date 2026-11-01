El oficialismo de Bariloche se adjudica el triunfo en las elecciones de convencionales para reformar la Carta Orgánica

El intendente Walter Cortés, acompañado por el gobernador Alberto Weretilneck, festeja por anticipado. Sostuvo que es un reconocimiento a su gestión.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés festejan el triunfo de la alianza Hacemos Bariloche en las elecciones de convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica municipal.

Si bien aún no están los resultados oficiales, el intendente de Bariloche , Walter Cortés se mostró confiado respecto al resultado obtenido por su espacio político, Hacemos Bariloche , en las elecciones para conformar la Convención Constituyente que modificará la Carta Orgánica Municipal.

El sector que lidera el jefe comunal cuenta con el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro , por lo que el acto electoral se observa como un test para las elecciones generales a realizarse el año próximo. El resultado de este domingo, de corroborar el vaticionio de Cortés, relegaría al peronismo y a La Libertad Avanza.

En los festejos que se habían desatado en su sede partidaria, también participaba el gobernador Alberto Weretilneck . "Este resultado muestra que mucha gente nos elige y tenemos que tener una Carta Orgánica bien armada, que le permita crecer a la ciudad", expresó en una entrevista realizada por el diario El Cordillerano.

Felicitaciones de Weretilneck

“Felicitaciones para Walter. Es un gran respaldo de los barilochenses para lo que viene haciendo en estos casi tres años de gestión”, expresó por su parte Weretilneck al sitio bariloche2000.com. Remarcó que “más allá de lo que se votaba, la gente siempre expresa un punto de vista en las urnas. Lo que se habló en la campaña es de seguir haciendo, y que la Carta Orgánica tenía que darle más elementos para continuar con la gestión”.

El gobernador consideró la jornada como una "victoria contundente que impone mayor responsabilidad gubernamental".

“Es un gran resultado que nos obliga a seguir trabajando de esta manera, preocupándonos por los temas de los vecinos, las obras, la gestión, los barrios, la ciudad y sin perder lo que somos”, enfatizó.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés festejan el triunfo de la alianza Hacemos Bariloche en las elecciones de convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica municipal. Archivo

Asimismo, analizó el impacto del escenario político a nivel provincial y nacional, subrayando la consolidación de los espacios locales: “Seguramente los referentes de otros partidos a nivel provincial mirarán este resultado. Que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos muestra que lo local y provincial se impone sobre lo nacional. Eso es lo importante. Pero como decimos siempre, lo importante son los vecinos; el voto es de ellos y nos debemos a ellos”.

Al ser consultado por el mismo mediosobre las claves de la elección, Weretilneck sostuvo que la ciudadanía valoró tanto la obra pública como el contacto directo con la comunidad: “La obra es importante, pero la cercanía, estar todo el día en la calle y escuchar al otro es la forma de ser que manda hoy”, concluyó.

Principales candidatos y fuerzas en contienda

La contienda política presenta un mapa variado donde confluyen el oficialismo municipal, alianzas de corte provincial, expresiones nacionales y partidos de vecinalismo puro:

Estamos Haciendo Bariloche (Lista 658): Agrupación oficialista vinculada al intendente Walter Cortés y respaldada por Juntos Somos Río Negro. Encabezan la lista Yanina Andrea Sánchez , Alberto Arabarco y Leandro Lescano .

La Libertad Avanza en Bariloche (Lista 660): El espacio libertario lleva como primer candidato al abogado Martín Govetto , seguido por referente de la sociedad civil como Graciela Alfaro .

Movimiento Vecinal por Bariloche (Lista 346): Encabezada por el experimentado dirigente Osvaldo Nemirovsci .

Fuerza Bariloche (Lista 657): Espacio del peronismo y organizaciones sociales encabezado por la exdefensora del Pueblo municipal, Andrea Galaverna , acompañada por referentes como el brigadista del SPLIF Javier Inalef .

Acuerdo Cívico por Bariloche (Lista 662): Alianza conformada por la UCR y la Coalición Cívica ARI, liderada por el exintendente Marcelo Cascón .

+Bariloche Sumar Sur (Lista 659): Alianza provincial conducida por el exlegislador Alejandro "Alejo" Ramos Mejía .

Podemos Bariloche (Lista 357): Partido vecinalista de postura crítica llevado adelante por el exconcejal Pablo Chamatrópulos .

PAVE Participación Vecinal (Lista 384): Espacio orientado a promover la intervención directa de la ciudadanía en las decisiones comunitarias, con Norberto J. Rodríguez al frente.

Otras listas presentes en la boleta única incluyen a Primero Río Negro (Carlos Aristegui), las opciones del Frente de Izquierda (Rodolfo Sánchez y Alhué Gavuzzo), NIC – Nuestra Identidad Ciudadana (Edario Ojeda) y Seamos Futuro (Lihué Bariggi Amara).