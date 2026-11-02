Provincia LMCipolletti galpón URGENTE: Descomunal incendio destruye un galpón de empaque en el Alto Valle

Se desató en una firma ubicada en proximidades de la Ruta Nacional 151. Bomberos de distintas localiddes luchan contra el fuego. Agregar LM Cipolletti a







Descomunal incendio destruye un galpón de empaque en el Alto Valle

Un incendio de grandes proporciones se desató en un galpón de empaque ubicado en la zona rural de Cinco Saltos. El siniestro comenzó alrededor de las 17 en la chacra de la familia Rubio, ubicada a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Nacional 151, y las causas aún no habían sido establecidas, y será materia de investigación. Una versión indica que el fuego se inició en pastizales, y luego se propagó hacia el sector de los tinglados, donde almacenaban cartones utilizados en el embalaje de la fruta, como también cajones bins. Trascendió que no se habían registrado personas heridas.

Varias dotaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios local, con refuerzos de otras localidades, entre ellas de Cipolletti y Centenario, trabajaban en el lugar. También colabora personal de la Brigada Rural de la Policía, trabajadores de la firma y vecinos que también se acercaron a dar una mano.

Imágenes publicadas por la emisora local Seny Radio muestran la enorme magnitud que alcanzó el fuego, con llamas de varios metros de altura que afectaron estructuras edilicias y también algunos vehículos estacionados en las inmediaciones. Entre ellos una camioneta y un colectivo. El mismo medio indicó que piden ayuda a productores con máquinas fumigadora para enfrentar el desastre. Gente de Neuquén comentan que el humo se observa desde distintos puntos de la ciudad de la vecina provincia.