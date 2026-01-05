Crimen de Agustín Troncoso: aseguran que el asesino se esconde en un pozo cerca de su casa

Familiares y amigos de la víctima marcharon en Cipolletti para reclamar la captura de Agustín Morales, el acusado que está prófugo. Dicen que averiguaron datos relevantes.

Familiares y amigos de Agustín Troncoso reclamaron que se acelere la búsqueda de Agustín Morales, el acusado de crimen que permanece prófugo.

Este lunes se realizó en el centro de Cipolletti una nueva marcha para que se concrete la detención de Agustín Ricardo Morales , el hombre de 34 años que permanece prófugo, acusado de haber asesinado de una certera puñalada a Agustín Troncoso (26 años) la noche del 7 de diciembre último en el 2 de Agosto , un asentamiento aledaño al barrio Costa Norte .

La manifestación fue encabezada por Vanina, mamá de la víctima y el abogado Lucas Dumigual que los representa en la parte querellante y un numeroso grupo de vecinos en su gran mayoría de distintos barrios de Neuquén Capital , de donde es oriunda la familia.

Primero se concentraron en la plaza San Martín con bombos, carteles y remeras con el rostro del joven muerto. Luego, se manifestaron en el centro de la ciudad.

Encuentro con el comisario

Lo curioso fue que cuando se estaban organizando se acercó el comisario Luis Balboa y otro oficial, que caminaban por el centro. Vanina salió a su encuentro junto al abogado y estuvieron conversando varios minutos. Oros dos policías, un joven y una chica, siguieron la charla a pocos metros.

Cuando se retiraron los uniformados contaron que les aseguraron que tienen abundante información para dar, recolectada por ellos mismos, pero que no quieren brindar la identificación de los testigos para corroborar la versión porque temen represalias, dado que son todos del mismo barrio.

El dato central apunta al sitio donde se podría esconder Morales y sus sigilosos movimientos que no le impiden visitar lugares públicos, según aseguran.

ECP AGUSTIN TRONCOSO (12) Estefania Petrella

“Tenemos mucha información. Donde merodea, donde se encuentra. En la anterior marcha muchos taxistas referían que lo habían ido a buscar a su domicilio y ha recorrido Cipolletti. Para las fiestas salió a una fiesta privada, bares y boliches”, resaltó el profesional.

Indicó que pese a los esfuerzos que hacen para que avance la investigación no llegan a entregarles lo recopilado porque no logran ubicar al referente policial, integrante de la Brigada de Investigaciones, porque "no responde". De hecho mostró una serie de mensajes en su teléfono donde lo dejan “en visto”.

“Necesitamos que se muevan un poco más. Si bien estamos trabajando en conjunto con el fiscal y la Policía no estamos obteniendo respuestas, sabiendo donde merodea y donde se encuentra”, agregó.

El escondite insólito

La pesquisa particular logró información relevante en las entrevistas que hicieron a vecinos del sector donde ocurrió el asesinato, en plena vía pública y minutos antes de la medianoche. Aseguran que no se fue del barrio y que pasa las noches en un pozo que cavó cerca de su domicilio, y que disimuló para que no pueda ser detectado. El dato agrega que allí pasa las noches, ya que de día se va a su casa. Pero que no se priva de salir a divertirse.

Aclararon al comisario Balboa que no podía brindar los nombres de los testigos por el miedo que tienen. Dicen que es una parte del asentamiento donde las bandas de delincuentes tienen aterrorizado al vecindario. Mencionan a una en especial: Los Chavitos, un grupo de maleantes de Neuquén que tendrían vinculación familiar con Morales y que se habrían mudado a la costa para "hacerle el aguante". Enfatizaron que es peligroso el lugar que suelen recibir a la policía a piedrazos, y que han dañado patrulleros.

De todos modos Vanina y el abogado acordaron que tras la movilización, que fue minutos después frente a la Comisaría Cuarta con bombos y entrega de volantes con el rostro de Morales, se presentarían para relatar lo que pudieron averiguar. Confían en que así se pueda acelerar la investigación para lograr atrapar a Morales.

Las últimas horas de Agustín

De acuerdo a lo que lograron reconstruir, Agustín fue ese 7 de diciembre al barrio costero a realizar un tatuaje, ya que era una de sus aficiones, además del dibujo artístico. Dicen fue en su auto Chevrolet Corsa y que realizó el trabajo, y que luego junto a su cliente pasaron la tarde en el río. De allí el cliente le pidió que fueran a comprar y en el camino se encuentran con Morales, a quien levantan en el auto. Pero en un punto frenó y se produjo la agresión fatal.

ECP AGUSTIN TRONCOSO (56) Estefania Petrella

Queda aún por esclarecer porque le dio la estocada, como fueron los momentos previos y el motivo del ataque. Una pelea por un motivo aún desconocido puede ser una hipótesis. El robo también, porque no pudieron encontrar aún el equipo de tatuador de Agustín ni otros elementos personales, como sus anteojos de lectura y uso cotidiano.

Dumigual destacó que aún tiene trabajo que hacer para sumar elementos e indicios a la causa, y que en eso están junto a su equipo de colaboradores.