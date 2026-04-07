La calle Julio Salto cambia para siempre: cuándo comienzan las obras y qué incluirán

La conexión entre Ruta 22 y Ruta 65 por calle Julio Salto se reconfigurará para mejorar la seguridad vial y optimizar los tiempos de circulación.

Se confirmó la fecha de inicio para las obras sobre la calle Julio Dante Salto en Cipolletti.

La cuenta regresiva ya tiene fecha. Luego de años de reclamos por el deterioro de la calzada y las dificultades para circular, el Municipio de Cipolletti confirmó el inicio de la esperada obra de repavimentación integral de la calle Julio Dante Salto , una intervención clave que además sumará una nueva bicisenda para conectar la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 65 .

El anuncio fue realizado por el intendente Rodrigo Buteler en el marco del Plan de Obras Públicas 2026 , donde destacó la importancia estratégica de esta traza para la movilidad urbana. “De esta manera incorporamos 8 kilómetros más de bicisendas en calle Salto, en Perón, más la que estamos haciendo en San Luis. Obra pública en todos los rincones de Cipo”, afirmó el jefe comunal, en referencia al avance de un esquema integral que busca ampliar la infraestructura para ciclistas y mejorar la conectividad.

Desde la Secretaría de Obras Públicas señalaron que la calle Julio Dante Salto presenta actualmente un estado de conservación deficiente que impacta de forma directa en la circulación diaria. El deterioro de la calzada, la presencia de baches, la falta de señalización adecuada y los problemas de escurrimiento pluvial han sido factores recurrentes que afectan tanto a automovilistas como a peatones y ciclistas.

La obra iniciará en mayo y contemplará la repavimentación integral, creación de una bicisenda, demarcación y pluviales.

Se trata de un corredor clave que vincula dos rutas fundamentales para el tránsito regional, por lo que su estado actual no solo genera incomodidad, sino que también reduce la seguridad vial y complejiza la circulación en horarios de mayor flujo.

Frente a este escenario, el proyecto apunta a una intervención integral que permita recuperar la funcionalidad de la arteria, mejorar la transitabilidad y brindar mayor confort urbano.

Intervención calle Salto Cipolletti

Qué incluye la obra

Los trabajos comenzarán en mayo y contemplan una repavimentación completa de la calzada a lo largo de 1.470 metros, abarcando el tramo entre Ruta 22 y Ruta 65. Esta intervención será acompañada por la construcción de una ciclovía de igual extensión, que se integrará al sistema de movilidad sustentable que el municipio viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad.

Entre los principales objetivos de la obra se destacan la mejora de la superficie de rodamiento vehicular, la incorporación de infraestructura segura para ciclistas, la optimización de la señalización horizontal y la corrección de pendientes junto con trabajos complementarios que permitan un adecuado drenaje pluvial.

En términos técnicos, el proyecto incluye la pintura y señalización horizontal tanto en la calzada como en la bicisenda, utilizando pintura en caliente para la calle y acrílica para los separadores de la ciclovía. Además, se colocarán separadores físicos de hormigón de 10 centímetros de alto, 15 de ancho y 50 de largo, con una distancia de 50 centímetros entre cada uno, con el objetivo de delimitar claramente el espacio exclusivo para ciclistas y reforzar la seguridad.

ECP SALTO Y RUTA 65 (21) La conexión mejorará la vinculación entre ruta 22 y ruta 65 en el ingreso a la ciudad. Estefania Petrella

También se prevé el mejoramiento de la banquina existente y la optimización del sistema de drenaje, aspectos fundamentales para garantizar la durabilidad de la obra y evitar futuros deterioros.

Esta obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.930.221.000,00 a través de la licitación pública 4/26 que incluye además trabajos de bacheos sobre las calles Illia, Mengelle, Arenales y Saenz Peña.

Más conectividad y movilidad sustentable

La nueva bicisenda no solo permitirá una conexión directa entre las rutas 22 y 65, sino que también se integrará a otros corredores en ejecución o proyectados, como los de calle Perón y San Luis, consolidando una red de movilidad alternativa que gana protagonismo en la planificación urbana de Cipolletti.

La obra sobre calle Salto se inscribe así en una estrategia más amplia que busca ordenar el tránsito, optimizar los accesos y acompañar el crecimiento de la ciudad con infraestructura acorde a las nuevas demandas.