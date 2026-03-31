Avanza una obra clave que promete cambiar el tránsito y sumar un nuevo espacio para ciclistas

Ya avanzan los trabajos en un tramo clave y el proyecto incluye bicisenda, senda peatonal y mejoras viales que impactarán en la circulación diaria.

La obra de la nueva ciclovía ya muestra avances concretos en Cipolletti. Foto: Gentileza.

La obra de la nueva ciclovía sobre calle San Luis en Cipolletti sigue en marcha y ya muestra avances concretos.

Según informó la Secretaría de Obras Públicas , finalizaron los trabajos de excavación y compactación de subrasante en el tramo norte , específicamente entre las calles Illia y Corrientes. En total, se completaron más de 370 metros de excavación .

El proyecto no solo apunta a sumar una bicisenda , sino también a transformar la circulación en uno de los sectores más transitados.

La intervención contempla el ensanchamiento de la calle San Luis, en el tramo entre Santa Cruz e Illia, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular. A esto se suma la incorporación de una senda peatonal y una ciclovía, pensadas para ordenar y hacer más segura la movilidad diaria.

Qué obras incluye el proyecto

Los trabajos abarcan una intervención integral que va más allá del asfalto. Entre las tareas más importantes se destacan:

Construcción de cordón cuneta

Ejecución de rampas y rebajes

Construcción de badenes y triángulos

Colocación de carpeta de concreto asfáltico

Enripiado y desagües pluviales

Señalización horizontal con material reflectante y señalización vertical

Además, se ejecutará una boca de tormenta para mejorar el escurrimiento del agua.

Iluminación nueva y plazo de obra

El proyecto también incluye un nuevo sistema de alumbrado público para la bicisenda, con la reubicación e instalación de columnas y farolas LED, lo que aportará mayor seguridad en horarios nocturnos.

Desde el municipio indicaron que la obra tiene un plazo estimado de 120 días corridos, por lo que se espera que el cambio en la fisonomía del sector se note en el corto plazo.

La obra había sido licitada a fines del 2025

La obra contempla 120 días de plazo para su ejecución y apunta a reforzar el ordenamiento vial, ofrecer alternativas seguras de circulación para ciclistas y peatones, y agilizar los tiempos de traslado en un sector históricamente congestionado.

En diálogo con LM Cipolletti, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, explicó que el proyecto forma parte del mismo paquete de desarrollo urbano que incluye la construcción de la rotonda de San Luis y Santa Cruz y el reciente mejoramiento de la calle Moyano.

“Esta licitación tiene como objeto la bicisenda, la senda peatonal y el mejoramiento de calle San Luis. Es una obra complementaria, pero también de peso e importancia”, afirmó.